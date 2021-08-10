Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 10 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 10 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 10 августа.

Цифра дня – 14

– 14 Цвет дня – голубой

– голубой Число удачи – 5

В главных плюсах дня – мощь, сила и мудрость. При этом минусы дня несут агрессию и напор. В основе дня – самоконтроль и внимание.

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В вопросах красоты и фитнеса будут полезны стрижки и окрашивание волос. В отношении здоровья уязвимы сухожилия и мышцы.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, строительство и закладка фундамента в будущее будут очень успешными.

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А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.