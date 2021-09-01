Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 вересня

Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 1 вересня / Фото: скриншот
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 31 серпня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня самостійність, натхнення і працьовитість. При цьому мінуси дня несуть категоричність і наклеп. Уникайте порожніх розмов. В основі дня гнучкість, мислення і раціоналізм.
У питаннях краси і фітнесу вітаються ароматерапія і прийняття трав'яних ванн. У випадку охорони здоров'я бережіть легені і органи дихання.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, покупки багатьох можуть порадувати. Зустрічі і обговорення проєктів також добре проводити цього дня.
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Тим часом ми дізналися, коли 2021 року планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія 2021 року. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!