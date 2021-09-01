Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 1 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 1 сентября.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий

– синий Число удачи – 6

В главных плюсах дня самостоятельность, вдохновение и трудолюбие. При этом минусы дня несут категоричность и клевету. Избегайте пустых разговоров. В основе дня гибкость, мышление и рационализм.

Реклама

В вопросах красоты и фитнеса приветствуются ароматерапия и принятие травяных ванн. В отношении здоровья берегите легкие и органы дыхания.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки многих могут порадовать. Встречи и обсуждение проектов также хорошо проводить в этот день.

Читайте также:

Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!