Битва образів: Тіна Кароль VS Мей Маск в костюмі українського бренду J'amemme (фото)

/ Фото: instagram.com/jamemme

Сьогодні вранці Тіна Кароль, яка раніше поділилася улюбленими вправами, представила свій альбом під назвою "Молода кров". До платівки увійшло 8 треків, записаних в дуеті з українськими артистами, серед яких KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Діма Зезюлін з групи LATEXFAUNA, "СамНаСам".

Прем'єра альбому відбулася до 30-річчя Дня Незалежності України і пройшла в студії ранкового шоу телеканалу "1+1".

Альбом Тіна Кароль випустила за інформаційної підтримки Міністерства культури і інформаційної політики України. Відповідно, разом зі співачкою в студії програми також був присутній і міністр культури Олександр Ткаченко.

На прем'єрі альбому артистка з'явилася в костюмі українського бренду J'amemme. Наряд створений з плісированої ніжно-блакитної тканини.

Місяцем раніше такий же наряд приміряла мама Ілона Маска. 73-річна Мей Маск опублікувала в своєму інстаграмі гіфку, на якій вона зображена в костюмі українського бренду.

Купити такий же костюм можна за 490 євро. Правда доведеться почекати. Представники бренду дотримуються принципів стійкості, тому весь одяг шиється в міру замовлень.

Чий образ вам подобається більше?

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