Битва образов: Тина Кароль VS Мэй Маск в костюме украинского бренда (фото)

Тина Кароль и Мэй Маск в костюме J'amemme / Фото: instagram.com/jamemme
Сегодня утром Тина Кароль, которая ранее поделилась любимыми упражнениями, представила свой альбом под названием "Молода кров". В пластинку вошло 8 треков, записанных в дуэте с украинскими артистами, среди которых KAZKA, Ivan Navi, Alina Pash, Wellboy, NIKITA LOMAKIN, Дима Зезюлин из группы LATEXFAUNA, "СамНаСам".
Премьера альбома состоялась к 30-летию Дня Независимости Украины и прошла в студии утреннего шоу телеканала "1+1".
Альбом Тина Кароль выпустила при информационной поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины. Соответственно, вместе с певицей в студии программы также присутствовал и министр культуры Александр Ткаченко.
На премьере альбома артистка появилась в костюме украинского бренда J'amemme. Наряд создан из плиссированной нежно-голубой ткани с поясом.
Месяцем ранее такой же наряд примерила мама Илона Маска. 73-летняя Мэй Маск опубликовала в своем инстаграме гифку, на которой она запечатлена в костюме украинского бренда.
Купить такой же костюм можно за 490 евро. Правда придется подождать. Представители бренда придерживаются принципов устойчивости, поэтому вся одежда шьется по мере заказов.
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