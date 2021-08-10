Чи варто відмовлятися від кави і скільки її можна пити без шкоди

Не варто відмовлятися від кави, якщо пити її не більше 3-4 чашок на день / Фото: freepik.com

Кава часто потрапляє до розділу "заборонених" і нібито небезпечних для здоров'я продуктів. Чи варто відмовлятися від кави, чи корисний кофеїн, чим можна замінити каву (і чи потрібно) і скільки чашок на день можна пити цього ароматного напою – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ.

Олександр Кущ / Фото: пресслужба

Так чи шкідлива кави через кофеїн?

Каву багато хто вважає основним енергетичним бадьорящим напоєм через те, що вона багата кофеїном. Давайте розберемося, що ж таке кофеїн : Це алкалоїд, тобто речовина органічна і міститься в багатьох рослинах, а не тільки какао-бобах. Рослинам кофеїн допомагає захиститися від комах, які їх поїдають, а у людей ця речовина підвищує електричну активність мозку.

Кофеїн не тільки бадьорить, він ще впливає на вироблення цілого ряду гормонів, надає судинозвужувальну дію. Кофеїн входить до складу препаратів, що полегшують головний біль, допомагає при простудних захворюваннях, тобто його часто використовують за медичними показаннями. Якщо не перевищувати дозування, то кофеїн – речовина корисна.

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Що ж на рахунок кави, виходить, що цей напій теж варто пити в певній кількості ? Інакше зневоднення, безсоння, хвороби серця? Або навпаки – кава найбезпечніша, на відміну від інших енергетичних напоїв? Давайте про все по порядку.

Де ж міфи про каву, а де – реальність?

Часто можна почути, що кава призводить до зневоднення організму. Напій дійсно надає сечогінний ефект, але досить легкий. Тому після чашки кави досить випити склянку води, щоб втрата рідини була повністю компенсована.

Цікавий міф – що кава викликає хвороби серця або судин: насправді, якщо порушення в роботі цих органів вже є, тоді кава може їх посилити. Або потрібно систематично зловживати кавою. В інших випадках кава не викликає проблем з серцем і судинами.

Якщо пити дуже міцну каву, наприклад – подвійний еспресо і потім відразу лягайте в ліжко, то дійсно годі й заснути. Тому що кофеїн виведеться з організму не відразу, а тільки через кілька годин. Якщо ж не пити каву прямо перед сном, то безсоння вам не загрожує.

Не пийте кави прямо перед сном, інакше дійсно важко заснути / Фото: Колаж: Сьогодні

Також не варто пити багато кави, якщо ви у сильному стресі, тривожному стані – тривожність може посилитися. Іншим же людям турбуватися нема про що. Не призводить кава і до раннього старіння: наскільки молодо людина виглядає, залежить від генетики, способу життя, загальних показників здоров'я, харчування, відпочинку, шкідливих звичок і т.д. але ніяк не від кави.

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І безпека в плані енергостимулятора теж залежить від кількості випитого напою і стану вашого здоров'я. До того ж, кофеїн є не тільки в каві .

Чи справді інші енергетичні напої корисніше кави?

Кофеїн міститься також в чорному шоколаді, енергетичних напоях, міцному чаї. Енергетики і чай, крім кофеїну, багаті речовинами-синергистами, які допомагають вивільняти енергію. Це таурин, вітаміни групи B, гуарана, і інші, без яких не обходяться практично всі процеси перетворення речовин в енергію.

Популярний останнім часом чай матча, який нібито бадьорить сильніше кави, може "так себе поводити", якщо не розрахувати дозування. Оскільки цей напій готується з порошку, то концентрація кофеїну в ньому виходить більше, ніж в листовому чаї.

Чай матчу може сильно бадьорить, якщо пити його надмірно і це не корисно для організму / Фото: unsplash.com

Якщо міряти матчу звичними вам чашками чаю і пити стільки ж, то можна отримати кофеїнове передозування. Також матча протипоказаний при проблемах з травними органами, як і кава, і обидва ці напої не слід пити натщесерце.

Скільки ж кави можна пити вдень без шкоди?

Європейське агентство безпеки харчових продуктів (EFSA) зазначає, що:

дорослій людині відповідає норма кофеїну – 400 мг / доба,

підлітку до 16 років – не більше 100 мг / доба або по формулі 3 мг на 1 кг ваги.

У різних сортах кави – різна кількість кофеїну. Найм'якший – це Арабіка (в ньому міститься кофеїну не більше 5%), а найміцніший – Робуста. Так, чашка еспрессо містить приблизно 90 мг кофеїну , А енергетик – від 125 до 175 мг на 500 мл напою. На упаковці таких напоїв можна прочитати більш точну інформацію.

Важливо! Норми споживання кофеїну стосуються не тільки каву, а будь-яких кофеїновмісних напоїв. Якщо дотримуватися простих правил споживання кави, яку ви так любите за її смак і аромат, то можна пити цей ароматний напій без шкоди.

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