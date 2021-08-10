Стоит ли отказываться от кофе и сколько его можно пить без вреда

Не стоит отказываться от кофе, если пить его не более 3-4 чашек в день / Фото: freepik.com

Кофе часто попадает и в раздел "запрещенных" и якобы опасных для здоровья продуктов. Стоит ли отказываться от кофе, полезен ли кофеин, чем можно заменить кофе (и нужно ли) и сколько чашек в день можно пить этого ароматного напитка – рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

Так ли вреден кофе из-за кофеина?

Кофе многие считают основным энергетическим бодрящим напитком из-за того, что он богат кофеином. Давайте разберемся, что же такое кофеин: это алкалоид, то есть вещество органическое и содержится во многих растениях, а не только какао-бобах. Растениям кофеин помогает защититься от насекомых, которые их поедают, а у людей это вещество повышает электрическую активность мозга.

Кофеин не только бодрит, он еще влияет на выработку целого ряда гормонов, оказывает сосудосуживающее действие. Кофеин входит в состав препаратов, облегчающих головную боль, помогает при простудных заболеваниях, то есть его часто используют по медицинским показаниям. Если не превышать дозировку, то кофеин – вещество полезное.

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Что же на счет кофе, получается, что этот напиток тоже стоит пить в определенном количестве? Иначе обезвоживание, бессонница, болезни сердца? Или наоборот – кофе самый безопасный, в отличие от других энергетических напитков? Давайте обо всем по порядку.

Где же мифы о кофе, а где – реальность?

Часто можно услышать, что кофе приводит к обезвоживанию организма. Кофе действительно оказывает мочегонный эффект, но довольно легкий. Поэтому после чашки кофе достаточно выпить стакан воды, чтобы потеря жидкости была полностью компенсирована.

Интересный миф – что кофе вызывает болезни сердца или сосудов: на самом деле, если нарушения в работе этих органов уже есть, тогда кофе может их усилить. Либо нужно систематически злоупотреблять кофе. В остальных случаях кофе не вызывает проблем с сердцем и сосудами.

Если пить очень крепкий кофе, например – двойной эспрессо и потом сразу ложитесь в постель, то действительно можно не заснуть. Потому что кофеин выведется из организма не сразу, а только через несколько часов. Если же не пить кофе прямо перед сном, то бессонница вам не грозит.

Не пейте кофе прямо перед сном, иначе действительно трудно заснуть / Фото: Коллаж: Сегодня

Также не стоит пить много кофе, если вы сильном стрессе, тревожном состоянии – тревожность может усилиться. Другим же людям беспокоиться не о чем. Не приводит кофе и к раннему старению: насколько молодо человек выглядит, зависит от генетики, образа жизни, общих показателей здоровья, питания, отдыха, вредных привычек и т.д. но никак не от кофе.

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И безопасность в плане энергостимулятора тоже зависит от количества выпитого напитка и состояния вашего здоровья. К тому же, кофеин есть не только в кофе.

Действительно ли другие энергетические напитки полезнее кофе?

Кофеин содержится также в черном шоколаде, энергетических напитках, крепком чае. Энергетики и чай, помимо кофеина, богаты веществами-синергистами, которые помогают высвобождать энергию. Это таурин, витамины группы B, гуарана, и другие, без которых не обходятся практически все процессы превращения веществ в энергию.

Популярный в последнее время чай матча, который якобы бодрит сильнее кофе, может "так себя вести", если не рассчитать дозировку. Поскольку этот напиток готовится из порошка, то концентрация кофеина в нем получается больше, чем в листовом чае.

Чай матча может сильно бодрить, если пить его сверх меры и это не полезно для организма / Фото: unsplash.com

Если мерить матчу привычными вам чашками чая и пить столько же, то можно получить кофеиновую передозировку. Также матча противопоказан при проблемах с пищеварительными органами, как и кофе, и оба эти напитка не следует пить натощак.

Сколько же кофе можно пить вдень без вреда?

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) отмечает, что:

взрослому человеку соответствует норма кофеина – 400 мг/сутки,

подростку до 16 лет – не более 100 мг/сутки или по формуле 3 мг на 1 кг веса.

В разных сортах кофе – разное количество кофеина. Самый мягкий – это Арабика (в нем содержится кофеина не более 5%), а самый крепкий – Робуста. Так, чашка экспрессо содержит примерно 90 мг кофеина, а энергетик – от 125 до 175 мг на 500 мл напитка. На упаковке таких напитков можно прочитать более точную информацию.

Важно!Нормы потребления кофеина касаются не только кофе, а любых кофеиносодержащих напитков. Если соблюдать простые правила потребления кофе, который вы так любите за его вкус и аромат, то можно пить этот ароматный напиток без вреда.

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