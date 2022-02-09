64-річний Стів Бушемі – герой реклами модного бренду. Ну і хто тепер найяскравіша квіточка

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Сліпучі Наомі Кемпбелл та Карла Бруні взяли участь у новій кампанії Balmain, а популярний 64-річний голлівудський актор та режисер Стів Бушемі знявся у яскравій рекламі стрітвер-бренду Kith. На знімках, що з'явилися в Instagram-акаунті марки, знаменитість гордо позує серед квітів у променистих образах.

Знімки знаменитості з'явилися на офіційній сторінці Kith у Instagram. Стів Бушемі в одязі з нової весняної колекції викликав розчулення фоловерів. Це саме те, що піднімає настрій у середині сірого та холодного лютого.

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Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

На фото актор позує у кількох образах. Зокрема, у темно-синій куртці із зображеннями букетів; у вітровці з небесним принтом, яку терміново хочеться придбати чоловікові; у квітчастому білому костюмі; у смугастому кардигану та інших. Загалом знаменитість приміряв луки в стилі кежуал, які будуть популярні цієї весни у міській моді street style.

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

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Образи доповнювали стильні панами та мокасини.

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Під фото численні шанувальники не шкодували слів замилування своєму кумиру.

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Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

Стів Бушемі став зіркою реклами стрітвер-бренду Kith / Фото: instagram.com/kith/

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