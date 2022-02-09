64-летний Стив Бушеми – герой рекламы модного бренда. Ну и кто теперь самый яркий цветочек

Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

Ослепительные Наоми Кэмпбелл и Карла Бруни приняли участие в новой кампании Balmain, а популярный 64-летний голливудский актер и режиссер Стив Бушеми снялся в яркой рекламе стритвер-бренда Kith. На снимках, появившихся в Instagram-аккаунте марки, знаменитость гордо позирует среди цветов в лучезарных образах.

Снимки знаменитости появились на официальной странице Kith в Instagram. Стив Бушеми в одежде из новой весенней коллекции вызвал умиление фолловеров. Это именно то, что поднимает настроение в средине серого и холодного февраля.

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Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

На фото актер позирует в нескольких образах. В частности, в темно-синей куртке с изображениями букетов; в ветровке с небесным принтом, которую срочно хочется приобрести своему мужчине; в цветастом белом костюме; в полосатом кардигане и других. В целом, знаменитость примерял луки в стиле кэжуал, которые будут популярны этой весной в городской моде street style.

Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

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Образы дополняли стильные панамы и мокасины.

Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

Под фото многочисленные поклонники не жалели слов восхищения своему кумиру.

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Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

Стив Бушеми стал звездой рекламы стритвер-бренда Kith / Фото: instagram.com/kith/

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