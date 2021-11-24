Спортивний шик: Dior випустили нові жіночі кросівки вартістю 32 тис. гривень (фото)

Креативний директор Dior презентувала нові жіночі кросівки / Фото: dior.com

Dior представив нові жіночі кросівки Vibe Sneaker, що поєднують у собі вишукану елегантність та спортивну стійкість, оскільки модель позиціонує себе як бігова. Зазначимо, що бренд також випустив святковий набір косметики.

Надихнувшись Asics та New Balance, креативний директор Dior Марія Грація Кюрі презентувала нові жіночі кросівки Vibe Sneaker, які нічим не поступаються згаданим вище брендам.

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Dior представили нові кросівки / Фото: dior.com

У кросівках гармонійно поєднуються елементи dad shoe та футуристичного бігового взуття. Верхня частина складається з прозорої гуми та вже звичних в іншому взутті бренду технічних сітчастих вставок, а також шкіряних оздоблень. Язичок традиційно прикрашений написом "Christian Dior", а задник – фірмовою для французького дому зіркою.

Кросівки Dior представлені у двох кольорах / Фото: dior.com

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Кросівки Vibe Sneaker представлені у двох кольорах – золотистому і сріблясто-білому. Таке взуття гармонійно і багато виглядатиме з будь-яким одягом.

Кросівки Dior доступні на продаж / Фото: dior.com

Ціна кросівок 32 800 грн / Фото: dior.com

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Vibe Sneaker продаються у фірмових бутиках та на сайті Dior за ціною 32 800 грн.

Над новою моделлю кросівок працювала Марія Грація Кьюрі / Фото: Инстаграм

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