Спортивный шик: Dior выпустили новые женские кроссовки стоимостью 32 тыс. гривен (фото)

Креативный директор Dior презентовала новые женские кроссовки / Фото: dior.com

Dior представил новые женские кроссовки Vibe Sneaker, соединяющие в себе изысканную элегантность и спортивную устойчивость, поскольку модель позиционирует себя как беговая. Отметим, что бренд также выпустил праздничный набор косметики.

Вдохновившись Asics и New Balance, креативный директор Dior Мария Грация Кьюри презентовала новые женские кроссовки Vibe Sneaker, которые ничем не уступают упомянутым выше брендам.

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Dior представили новые кроссовки / Фото: dior.com

В кроссовках гармонично соединяются элементы dad shoe и футуристичной беговой обуви. Верхняя часть состоит из прозрачной резины и уже привычных в другой обуви бренда технических сетчатых вставок, а также кожаных отделок. Язычок традиционно украшен надписью Christian Dior, а задник – фирменной для французского дома звездой.

Кроссовки Dior представлены в двух цветах / Фото: dior.com

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Кроссовки Vibe Sneaker представлены в двух расцветках – золотистой и серебристо-белой. Такая обувь будет гармонично и богато смотреться с любым образом.

Кроссовки Dior доступны к продаже / Фото: dior.com

Цена кроссовок 32 800 грн / Фото: dior.com

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Vibe Sneaker продаются в фирменных бутиках и на сайте Dior по цене 32 800 грн.

Над новой моделью кроссовок работала Мария Грация Кьюри / Фото: Инстаграм

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