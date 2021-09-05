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Сметанник, як у мами – 3 рецепти класичного, з горіхами та ягодами

Ірина Маслова
5 вересня, 07:01
Цей торт зручний тим, що в ньому немає надзвичайних інгредієнтів, але сметану потрібно брати жирну – вона "робить" смак десерту. Перед тим, як куштуватимете його, дайте "Сметаннику" настоятися кілька годин

Рецепти "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

"Сметанник" – нескладний у приготуванні торт з ніжним вершковим смаком. Майже у кожного з нас він викликає теплі спогади з дитинства. Сьогодні "Сметанник" настільки універсальний, що спекти його можна різним, а поліпшити практично всім: від свіжих ягід і фруктів до родзинок і горіхів. Але одне залишається незмінним – це багато сметани в складі крему або бісквіта. Звісно, важливо спекти вдалий бісквіт, від нього багато чого залежить. Нижче зібрані несподівані рецепти "Сметанника", вибирайте, печіть і прикрашайте, згідно зі своїми уподобаннями – душевне і смачне чаювання вам забезпечено.

"Сметанник" з родзинками і горіхами

"Сметанник" с родзинками та горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г сметани
  • 3 яйця
  • 1,5 склянки цукрового піску
  • 2 склянки борошна
  • маленька склянка волоських горіхів
  • чашка родзинок, ошпарених окропом
  • ванілін на кінчику ножа
  • 1,5 ч. л. розпушувача
  • 1 ч. л. меленої кориці
  • шматочок вершкового масла для змащування форми

Спосіб приготування

  1. Змішати в мисці яйця, сметану, сіль. Додати промиті й висушені на паперовому рушнику родзинки.
  2. Ножем дрібно порубати горіхи, додати до суміші. Туди ж вмішати цукор і ванілін.
  3. Борошно змішати з розпушувачем і додати в миску частинами в три прийоми, щоразу перемішуючи до отримання гладкого тіста.
  4. Форму для випічки змастити м'яким вершковим маслом і присипати борошном.
  5. Викласти в неї тісто, розрівняти і присипати корицею.
  6. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 35-40 хвилин до готовності.
  7. Прикрасити за смаком.

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"Сметанник" з ягодами

"Сметанник" з ягодами / Фото: freepik.com

Для основи

  • 125 г сиру
  • 5 ст. л. олії
  • 5 ст. л. молока
  • 60 г цукру
  • 200 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача

Для начинки

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  • 400 г ожини або малини
  • 300 г сметани
  • 2 яйця
  • 70 г цукру
  • 1 ст. л. крохмалю
  • Ванілін або ванільний цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Сир розім'яти виделкою з цукром, додати олію або молоко.
  2. Додати просіяне з розпушувачем борошно і замісити м'яке тісто. Скачати його в кулю і відправити в холодильник на півгодини.
  3. Духовку розігріти на 180 градусів. Роз'ємну форму для випічки змастити маслом.
  4. Ягоди помити і обсушити. Сметану збити вінчиком з яйцями, цукром, ваніллю і крохмалем.
  5. Викласти тісто в форму і зробити бортики.
  6. Вилити сметанним начинку на тісто, акуратно викласти ягоди і відправити в духовку на 45 -50 хвилин, доки корж не підрум'яниться.
  7. Готовий торт можна посипати цукровою пудрою.

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"Сметанник" – класичний рецепт

"Сметанник" – классичний рецепт

Інгредієнти

  • 2 склянки борошна
  • 1 склянка цукру
  • 5 штук. яйця курячі
  • 100 г вершкового масла
  • 1 склянка сметани
  • по 1 ч. л. оцту і соди
  • 2 ст. л. какао

Для крему

  • 500 г сметани 25%
  • 1 склянка цукру
  • 1 пакет ванільного цукру
  • 2 пачки згущувача для вершків

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром. Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати.
  2. Додати соду, погашену оцтом. Всипати борошно, перемішати.
  3. Розділити тісто на дві частини. В одну додати 2 ст. л. борошна, в іншу – 2 ст. л. какао.
  4. Вилити тісто в форми і випікати 30 хвилин за 200 градусів.
  5. Остудити коржі, розрізати на частини.
  6. Для крему збити сметану, цукор, згущувач.
  7. Сформувати торт, прикрасити за смаком, дати настоятися кілька годин у холодильнику.

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