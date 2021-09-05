Сметанник, як у мами – 3 рецепти класичного, з горіхами та ягодами

Рецепти "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/
"Сметанник" – нескладний у приготуванні торт з ніжним вершковим смаком. Майже у кожного з нас він викликає теплі спогади з дитинства. Сьогодні "Сметанник" настільки універсальний, що спекти його можна різним, а поліпшити практично всім: від свіжих ягід і фруктів до родзинок і горіхів. Але одне залишається незмінним – це багато сметани в складі крему або бісквіта. Звісно, важливо спекти вдалий бісквіт, від нього багато чого залежить. Нижче зібрані несподівані рецепти "Сметанника", вибирайте, печіть і прикрашайте, згідно зі своїми уподобаннями – душевне і смачне чаювання вам забезпечено.
"Сметанник" з родзинками і горіхами
Інгредієнти
- 300 г сметани
- 3 яйця
- 1,5 склянки цукрового піску
- 2 склянки борошна
- маленька склянка волоських горіхів
- чашка родзинок, ошпарених окропом
- ванілін на кінчику ножа
- 1,5 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. меленої кориці
- шматочок вершкового масла для змащування форми
Спосіб приготування
- Змішати в мисці яйця, сметану, сіль. Додати промиті й висушені на паперовому рушнику родзинки.
- Ножем дрібно порубати горіхи, додати до суміші. Туди ж вмішати цукор і ванілін.
- Борошно змішати з розпушувачем і додати в миску частинами в три прийоми, щоразу перемішуючи до отримання гладкого тіста.
- Форму для випічки змастити м'яким вершковим маслом і присипати борошном.
- Викласти в неї тісто, розрівняти і присипати корицею.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку і випікати 35-40 хвилин до готовності.
- Прикрасити за смаком.
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"Сметанник" з ягодами
Для основи
- 125 г сиру
- 5 ст. л. олії
- 5 ст. л. молока
- 60 г цукру
- 200 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
Для начинки
- 400 г ожини або малини
- 300 г сметани
- 2 яйця
- 70 г цукру
- 1 ст. л. крохмалю
- Ванілін або ванільний цукор – за смаком
Спосіб приготування
- Сир розім'яти виделкою з цукром, додати олію або молоко.
- Додати просіяне з розпушувачем борошно і замісити м'яке тісто. Скачати його в кулю і відправити в холодильник на півгодини.
- Духовку розігріти на 180 градусів. Роз'ємну форму для випічки змастити маслом.
- Ягоди помити і обсушити. Сметану збити вінчиком з яйцями, цукром, ваніллю і крохмалем.
- Викласти тісто в форму і зробити бортики.
- Вилити сметанним начинку на тісто, акуратно викласти ягоди і відправити в духовку на 45 -50 хвилин, доки корж не підрум'яниться.
- Готовий торт можна посипати цукровою пудрою.
"Сметанник" – класичний рецепт
Інгредієнти
- 2 склянки борошна
- 1 склянка цукру
- 5 штук. яйця курячі
- 100 г вершкового масла
- 1 склянка сметани
- по 1 ч. л. оцту і соди
- 2 ст. л. какао
Для крему
- 500 г сметани 25%
- 1 склянка цукру
- 1 пакет ванільного цукру
- 2 пачки згущувача для вершків
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром. Додати розтоплене вершкове масло і сметану, перемішати.
- Додати соду, погашену оцтом. Всипати борошно, перемішати.
- Розділити тісто на дві частини. В одну додати 2 ст. л. борошна, в іншу – 2 ст. л. какао.
- Вилити тісто в форми і випікати 30 хвилин за 200 градусів.
- Остудити коржі, розрізати на частини.
- Для крему збити сметану, цукор, згущувач.
- Сформувати торт, прикрасити за смаком, дати настоятися кілька годин у холодильнику.
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