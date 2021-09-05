Сметанник, как у мамы – 3 рецепта классического, с орехам и ягодами

Рецепты "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

"Сметанник" – несложный в приготовлении торт с нежным сливочным вкусом. Наверняка почти у каждого из нас он вызывает теплые воспоминания из детства. Сегодня "Сметанник" настолько универсальный, что испечь его можно разным, а улучшить практически всем: от свежих ягод и фруктов до изюма и орехов. Но одно остается неизменным – это много сметаны в составе крема или бисквита. Конечно, важно испечь удачный бисквит, от него много чего зависит. Ниже собраны неожиданные рецепты "Сметанника" и классический, выбирайте, пеките и украшайте, согласно своим предпочтениям – душевное и вкусное чаепитие вам обеспечено.

"Сметанник" с изюмом и орехами

"Сметанник" с изюмом и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г сметаны

3 яйца

1,5 стакана сахарного песка

2 стакана муки

маленький стаканчик грецких орехов

рюмка изюма, ошпаренного кипятком

ванилин на кончике ножа

1,5 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. молотой корицы

кусочек сливочного масла для смазывания формы

Способ приготовления

Смешать в миске яйца, сметану, соль. Добавить промытый и высушенный на бумажном полотенце изюм. Ножом мелко порубить орехи, добавить к смеси. Туда же вмешать сахар и ванилин. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в миску частями в три приема, каждый раз перемешивая до получения гладкого теста. Форму для выпечки смазать мягким сливочным маслом и присыпать мукой. Выложить в нее тесто, разровнять и присыпать корицей. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут до готовности. Украсить по вкусу.

"Сметанник" с ягодами

"Сметанник" с ягодами / Фото: freepik.com

Для основы

125 г творога

5 ст. л. растительного масла

5 ст. л. молока

60 г сахара

200 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

Для начинки

Реклама

400 г ежевики или малины

300 г сметаны

2 яйца

70 г сахара

1 ст. л. крахмала

Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления

Творог размять вилкой с сахаром, добавить растительное масло или молоко. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса. Духовку разогреть на 180 градусов. Разъемную форму для выпечки смазать маслом. Ягоды помыть и обсушить. Сметану взбить венчиком с яйцами, сахаром, ванилью и крахмалом. Выложить тесто в форму и сделать бортики. Вылить сметанную начинку на тесто, аккуратно выложить ягоды и отправить в духовку на 45 -50 минут, пока корж не подрумянится. Готовый торт можно посыпать сахарной пудрой.

"Сметанник" – классический рецепт

"Сметанник" – классический рецепт

Ингредиенты

2 стакана муки

1 стакан сахара

5 шт. яйца куриные

100 г сливочного масла

1 стакан сметаны

по 1 ч. л. уксуса и соды

2 ст. л. какао

Для крема

500 г сметаны 25%

1 стакан сахара

1 пакет ванильного сахара

2 пачки загустителя для сливок

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром. Добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать. Добавить соду, гашенную уксусом. Всыпать муку, перемешать. Разделить тесто на две части. В одну добавить 2 ст. л. муки, в другую – 2 ст. л. какао. Вылить тесто в формы и выпекать 30 минут при 200 градусах. Остудить коржи, разрезать на части. Для крема взбить сметану, сахар, загуститель. Сформировать торт, украсить по вкусу, дать настояться несколько часов в холодильнике.

Если любите несладкую выпечку, то вам могут подойти самосы с овощами. Как испечь эти пирожки – смотрите в видео.

Здесь узнаете о бисквите "Виктория" и как его приготовить.