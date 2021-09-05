Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle Вкусно

Сметанник, как у мамы – 3 рецепта классического, с орехам и ягодами

Ирина Маслова
5 сентября, 07:01
Этот торт удобен тем, что в нем нет замысловатых ингредиентов, но вот сметану нужно брать жирную – она "делает" вкус десерта. Перед тем, как будете его пробовать, дайте "Сметаннику" настояться пару часов

Рецепты "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

"Сметанник" – несложный в приготовлении торт с нежным сливочным вкусом. Наверняка почти у каждого из нас он вызывает теплые воспоминания из детства. Сегодня "Сметанник" настолько универсальный, что испечь его можно разным, а улучшить практически всем: от свежих ягод и фруктов до изюма и орехов. Но одно остается неизменным – это много сметаны в составе крема или бисквита. Конечно, важно испечь удачный бисквит, от него много чего зависит. Ниже собраны неожиданные рецепты "Сметанника" и классический, выбирайте, пеките и украшайте, согласно своим предпочтениям – душевное и вкусное чаепитие вам обеспечено.

"Сметанник" с изюмом и орехами

"Сметанник" с изюмом и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г сметаны
  • 3 яйца
  • 1,5 стакана сахарного песка
  • 2 стакана муки
  • маленький стаканчик грецких орехов
  • рюмка изюма, ошпаренного кипятком
  • ванилин на кончике ножа
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • кусочек сливочного масла для смазывания формы

Способ приготовления

  1. Смешать в миске яйца, сметану, соль. Добавить промытый и высушенный на бумажном полотенце изюм.
  2. Ножом мелко порубить орехи, добавить к смеси. Туда же вмешать сахар и ванилин.
  3. Муку смешать с разрыхлителем и добавить в миску частями в три приема, каждый раз перемешивая до получения гладкого теста.
  4. Форму для выпечки смазать мягким сливочным маслом и присыпать мукой.
  5. Выложить в нее тесто, разровнять и присыпать корицей.
  6. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут до готовности.
  7. Украсить по вкусу.

Читайте также:

"Сметанник" с ягодами

"Сметанник" с ягодами / Фото: freepik.com

Для основы

  • 125 г творога
  • 5 ст. л. растительного масла
  • 5 ст. л. молока
  • 60 г сахара
  • 200 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя

Для начинки

Реклама
  • 400 г ежевики или малины
  • 300 г сметаны
  • 2 яйца
  • 70 г сахара
  • 1 ст. л. крахмала
  • Ванилин или ванильный сахар – по вкусу

Способ приготовления

  1. Творог размять вилкой с сахаром, добавить растительное масло или молоко.
  2. Добавить просеянную с разрыхлителем муку и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса.
  3. Духовку разогреть на 180 градусов. Разъемную форму для выпечки смазать маслом.
  4. Ягоды помыть и обсушить. Сметану взбить венчиком с яйцами, сахаром, ванилью и крахмалом.
  5. Выложить тесто в форму и сделать бортики.
  6. Вылить сметанную начинку на тесто, аккуратно выложить ягоды и отправить в духовку на 45 -50 минут, пока корж не подрумянится.
  7. Готовый торт можно посыпать сахарной пудрой.

Читайте также:

"Сметанник" – классический рецепт

"Сметанник" – классический рецепт

Ингредиенты

  • 2 стакана муки
  • 1 стакан сахара
  • 5 шт. яйца куриные
  • 100 г сливочного масла
  • 1 стакан сметаны
  • по 1 ч. л. уксуса и соды
  • 2 ст. л. какао

Для крема

  • 500 г сметаны 25%
  • 1 стакан сахара
  • 1 пакет ванильного сахара
  • 2 пачки загустителя для сливок

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром. Добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать.
  2. Добавить соду, гашенную уксусом. Всыпать муку, перемешать.
  3. Разделить тесто на две части. В одну добавить 2 ст. л. муки, в другую – 2 ст. л. какао.
  4. Вылить тесто в формы и выпекать 30 минут при 200 градусах.
  5. Остудить коржи, разрезать на части.
  6. Для крема взбить сметану, сахар, загуститель.
  7. Сформировать торт, украсить по вкусу, дать настояться несколько часов в холодильнике.

Если любите несладкую выпечку, то вам могут подойти самосы с овощами. Как испечь эти пирожки – смотрите в видео.

Здесь узнаете о бисквите "Виктория" и как его приготовить.

Реклама