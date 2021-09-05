Сметанник, как у мамы – 3 рецепта классического, с орехам и ягодами

Рецепты "Сметанника" / Фото: instagram.com/yammy_recepts/
"Сметанник" – несложный в приготовлении торт с нежным сливочным вкусом. Наверняка почти у каждого из нас он вызывает теплые воспоминания из детства. Сегодня "Сметанник" настолько универсальный, что испечь его можно разным, а улучшить практически всем: от свежих ягод и фруктов до изюма и орехов. Но одно остается неизменным – это много сметаны в составе крема или бисквита. Конечно, важно испечь удачный бисквит, от него много чего зависит. Ниже собраны неожиданные рецепты "Сметанника" и классический, выбирайте, пеките и украшайте, согласно своим предпочтениям – душевное и вкусное чаепитие вам обеспечено.
"Сметанник" с изюмом и орехами
Ингредиенты
- 300 г сметаны
- 3 яйца
- 1,5 стакана сахарного песка
- 2 стакана муки
- маленький стаканчик грецких орехов
- рюмка изюма, ошпаренного кипятком
- ванилин на кончике ножа
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. молотой корицы
- кусочек сливочного масла для смазывания формы
Способ приготовления
- Смешать в миске яйца, сметану, соль. Добавить промытый и высушенный на бумажном полотенце изюм.
- Ножом мелко порубить орехи, добавить к смеси. Туда же вмешать сахар и ванилин.
- Муку смешать с разрыхлителем и добавить в миску частями в три приема, каждый раз перемешивая до получения гладкого теста.
- Форму для выпечки смазать мягким сливочным маслом и присыпать мукой.
- Выложить в нее тесто, разровнять и присыпать корицей.
- Поставить в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать 35-40 минут до готовности.
- Украсить по вкусу.
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"Сметанник" с ягодами
Для основы
- 125 г творога
- 5 ст. л. растительного масла
- 5 ст. л. молока
- 60 г сахара
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
Для начинки
- 400 г ежевики или малины
- 300 г сметаны
- 2 яйца
- 70 г сахара
- 1 ст. л. крахмала
- Ванилин или ванильный сахар – по вкусу
Способ приготовления
- Творог размять вилкой с сахаром, добавить растительное масло или молоко.
- Добавить просеянную с разрыхлителем муку и замесить мягкое тесто. Скатать его в шар и отправить в холодильник на полчаса.
- Духовку разогреть на 180 градусов. Разъемную форму для выпечки смазать маслом.
- Ягоды помыть и обсушить. Сметану взбить венчиком с яйцами, сахаром, ванилью и крахмалом.
- Выложить тесто в форму и сделать бортики.
- Вылить сметанную начинку на тесто, аккуратно выложить ягоды и отправить в духовку на 45 -50 минут, пока корж не подрумянится.
- Готовый торт можно посыпать сахарной пудрой.
"Сметанник" – классический рецепт
Ингредиенты
- 2 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 5 шт. яйца куриные
- 100 г сливочного масла
- 1 стакан сметаны
- по 1 ч. л. уксуса и соды
- 2 ст. л. какао
Для крема
- 500 г сметаны 25%
- 1 стакан сахара
- 1 пакет ванильного сахара
- 2 пачки загустителя для сливок
Способ приготовления
- Яйца взбить с сахаром. Добавить растопленное сливочное масло и сметану, перемешать.
- Добавить соду, гашенную уксусом. Всыпать муку, перемешать.
- Разделить тесто на две части. В одну добавить 2 ст. л. муки, в другую – 2 ст. л. какао.
- Вылить тесто в формы и выпекать 30 минут при 200 градусах.
- Остудить коржи, разрезать на части.
- Для крема взбить сметану, сахар, загуститель.
- Сформировать торт, украсить по вкусу, дать настояться несколько часов в холодильнике.
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