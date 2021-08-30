Найпопулярніше взуття для чоловіків в світі: шльопанці Adidas YEEZY Slide за 1600 гривень (фото)

В'єтнамки Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Adidas, для яких раніше американський комік створив кросівки з кінської мордою, випустили шльопанці YEEZY SLIDE в приглушено-неоновому відтінку. Вперше бренд представив їх у травні, але тоді шльопанці були в більш спокійних колірних рішеннях.

Шльопанці виготовлені з цілісного шматка піни EVA (етиленвінілацетат), що забезпечує їм легкість і комфорт в носінні. Сланці мають товсту рифлену підошву – це необхідно для додаткового підйому і хорошого зчеплення з поверхнею дороги.

/ Фото: adidas.com

Логотипи Adidas нанесено всередині в'єтнамок.

Очікується, що слайди Adidas YEEZY Slide Glow Green надійдуть в продаж 6 вересня. Купити їх можна буде за ціною 60 доларів (приблизно 1600 гривень).

/ Фото: adidas.com

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Нагадаємо, перші моделі взуття Adidas YEEZY Slide були названі найпопулярнішим взуттям для чоловіків в світі за версією Lyst. Саме їх чоловіки найчастіше гуглили, або купували на онлайн-платформах в другому кварталі 2021 року.

/ Фото: adidas.com

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