Самая популярная обувь для мужчин в мире: шлепанцы Adidas YEEZY Slide за 1600 гривен (фото)

Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Adidas, для которых ранее американский комик создал кроссовки с лошадиной мордой, выпустили шлепанцы YEEZY SLIDE в приглушенно-неоновом оттенке. Впервые бренд представил их в мае, но тогда шлепанцы были в более спокойных цветовых решениях.

Шлепанцы изготовлены из цельного куска пены EVA (этиленвинилацетат), что обеспечивает им легкость и комфорт в носке. Сланцы имеют толстую рифленую подошву – это необходимо для дополнительного подъема и хорошего сцепления с поверхностью дороги.

Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Логотипы Adidas нанесен внутри вьетнамок.

Ожидается, что слайды Adidas YEEZY Slide Glow Green поступят в продажу 6 сентября. Купить их можно будет по цене 60 долларов (приблизительно 1600 гривен).

Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

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Напомним, первые модели обуви Adidas YEEZY Slide были названы самой популярной обувью для мужчин в мире по версии Lyst. Именно их мужчины чаще всего гуглили или покупали на онлайн-платформах во втором квартале 2021 года.

Шлепанцы Adidas YEEZY Slide / Фото: adidas.com

Смотрите в ролике о новой героине рекламной кампании спортивного бренда:

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