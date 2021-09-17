16 кращих суконь Тижня моди в Нью-Йорку, які ми будемо носити весною 2022

Наймодніші сукні Тижня моди в Нью-Йорку весна-літо 2022 / Фото: Vogue
Тиждень моди в Нью-Йорку закінчився, передавши естафету наступній столиці – Лондону. Ми ж не втомлюємося переглядати кращі колекції сезонувесна-літо 2022. Дизайнери пропонують забути про сірість та носити яскраві сукні, різнокольорові ділові костюми, блискітки і паєтки, денім, а також відверті наряди.
Проте, ми побачили кілька улюблених образів, які виділялися серед інших і підкорили нас з першого погляду. Ми вибрали 16 неймовірно красивих і модних суконь, які із задоволенням будемо носити наступної весни.
Вогненно-жовті або білі, з сексуальними розрізами і вирізами, бахромою, принтами, з деніму або трикотажу, пудрово-рожеві і кольору фуксії – схоже, весна обіцяє бути веселою.
Дивіться нижче наших фаворитів, які ми відзначили для своєї особистої дошки натхнення.
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