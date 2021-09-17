16 лучших платьев Недели моды в Нью-Йорке, которые мы будем носить весной 2022

Самые модные платья Недели моды в Нью-Йорке весна-лето 2022 / Фото: Vogue

Неделя моды в Нью-Йорке закончилась, передав эстафету следующей столице – Лондону. Мы же не устаем пересматривать лучшие коллекции сезонавесна-лето 2022. Дизайнеры предлагают забыть о серости и носить яркие платья, разноцветные деловые костюмы, блестки и пайетки, деним, а также откровенные наряды.

Тем не менее, мы увидели несколько любимых образов, которые выделялись среди остальных и покорили нас с первого взгляда. Мы выбрали 16 невероятно красивых и модных платьев, которые с удовольствием будем носить будущей весной.

Огненно-желтые либо белоснежные, с сексуальными разрезами и вырезами, бахромой, принтами, из денима или трикотажа, пудрово-розовые и цвета фуксии – похоже, весна обещает быть веселой.

Смотрите ниже наших фаворитов, которые мы отметили для своей личной доски вдохновения.

Christian Siriano SS 2022 / Фото: Vogue

Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra SS 2022 / Фото: Vogue

Y Project SS 2022 / Фото: Vogue

3.1Phillip Lim SS 2022 / Фото: Vogue

Jason Wu SS 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler SS 2022 / Фото: Vogue

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Prabal Gurung SS 2022 / Фото: Vogue

Peter Do SS 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera SS 2022 / Фото: Vogue

Moschino SS 2022 / Фото: Vogue

Oscar de la Renta SS 2022 / Фото: Vogue

Helmut Lang SS 2022 / Фото: Vogue

Michael Kors SS 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera SS 2022 / Фото: Vogue

Balenciaga SS 2022 / Фото: Vogue

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