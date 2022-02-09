Цукор у фруктах – як не погладшати від бананів або ягід

Цукор у фруктах не завжди шкідливий, а не погладшати від бананів або ягід легко, якщо їх не переїдати / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні
Щоб не погладшати від фруктів та ягід, важливо не тільки вибирати плоди з низьким вмістом цукру, але й не переїдати. Чи правда, що цукор у фруктах так само шкідливий, як і в цукерках, і як не набрати вагу на таких продуктах, розбираємося з експертами.
Чим солодший фрукт, тим калорійніший, чи не так?
Незважаючи на те, що чим вище глікемічний індекс – тим солодший фрукт і в ньому більше цукру, брати солодкість фрукта за основу вмісту в ньому цукру не завжди коректно.
Як зазначає лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини та лікар-алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ, є винятки. Наприклад, кавун дуже солодкий, але цукру у ньому мало (за рахунок вмісту великої кількості води).
Деякі цитрусові, у яких багато природних цукрів, – більш кислуваті, ніж солодкі. Але кислинку тим же цитрусам надають органічні кислоти, які теж небезпечні при захворюваннях шлунково-кишкового тракту або для дітей, оскільки можуть викликати подразнення слизової оболонки шлунку. Але загалом так – чим солодший фрукт, тим більше в ньому міститься цукру.
А які фрукти найкалорійніші, крім бананів?
Багато хто любить банани на сніданок, особливо часто їх дають дітям. Але чи дали б ви з'їсти дитині три столові ложки цукру просто так? На жаль, але двійко бананів або 100 г фруктового пюре будуть цьому ідентичні. Лідери за вмістом цукру, крім бананів, ще груші та виноград. Причому пам'ятайте про сухофрукти, в них цукру буде ще більше. Ті ж 100 г родзинок дорівнюють 1 кг свіжого винограду.
Які фрукти найбільше підходять для схуднення?
Ксенія Рен також не рекомендує банани та виноград тим, хто хоче схуднути та утримати вагу. Худнути краще на наступних фруктах:
- яблука, для їхнього легшого перетравлення рекомендується очищати плід від шкірки;
- мандарини, у яких мало калорій (в 100 г мандарина близько 40 ккал, але вони дуже солодкі на смак);
- грейпфрути та апельсини, вони прискорюють травлення;
- ківі, в 100 г цього плоду не більше 60 ккал. Ківі добре вгамовують голод, при цьому очищають кишечник від шлаків, допомагають спалювати підшкірний жир.
Цукор у фруктах також шкідливий, як у солодощах?
Свіжі фрукти та овочі, всупереч існуючій думці, містять не більше 10% фруктози – зазначає гастроентеролог Євгенія Белінська. Тому деякі люди так налягають на фрукти, мовляв, фруктоза – це ж один із найпопулярніших цукрозамінників на сьогодні. І якщо у фруктах її мало, то чому б їх не їсти "від душі".
Фруктоза не провокує підвищену вироблення інсуліну на відміну від глюкози, до того ж солодше за смаком, що дуже приваблює ласунів. Допустимою нормою на добу є не більше 40 грам фруктози (рекомендація ВООЗ).
Виходить, швидкі вуглеводи у фруктах не такі шкідливі?
Варто ще відзначити негативний вплив фруктози на слизову оболонку кишечника. Тому, як уже сказано, – фрукти та ягоди їмо, але у всьому знаємо міру. Якщо ви контролюєте споживання цукру загалом, краще вживати саме глюкозу, а не фруктозу, але в розумних кількостях (якщо ваш лікар не рекомендував зворотне, наприклад, при діабеті і т.д.).
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