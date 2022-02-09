Сахар во фруктах – как не поправиться от бананов или ягод

Сахар во фруктах не всегда вреден, а не поправиться от бананов или ягод легко, если их не переедать / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня
Чтобы не поправиться от фруктов и ягод, важно не только выбирать плоды с низким содержанием сахара, но и не переедать. Правда ли, что сахар во фруктах так же вреден, как и в конфетах, и как не набрать вес на таких продуктах – разбираемся с экспертами.
Чем слаще фрукт, тем калорийнее, так ли?
Несмотря на то, что чем выше гликемический индекс – тем слаще фрукт и в нем больше сахара, брать сладость фрукта за основу содержания в нем сахара не всегда корректно.
Как отмечает врач-диетолог, врач спортивной медицины и врач-аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ, есть исключения. Например, арбуз очень сладкий, но сахара в нем мало (за счет содержания большого количества воды).
Некоторые цитрусовые, в которых много природных сахаров, – больше кисловатые, чем сладкие. Но кислинку тем же цитрусам придают органические кислоты, которые тоже небезопасны при заболеваниях ЖКТ или для детей, поскольку могут вызывать раздражение слизистой желудка. Но в целом да – чем слаще фрукт, тем больше в нем содержится сахара.
А какие фрукты самые калорийные, помимо бананов?
Многие любят бананы на завтрак, особенно часто их дают детям. Но дали бы вы съесть ребенку три столовые ложки сахара просто так? Увы, но пара бананов или 100 грамм фруктового пюре будут этому идентичны. Лидеры по содержанию сахара, помимо бананов, еще груши и виноград. Причем помните о сухофруктах, в них сахара будет еще больше. Те же 100 грамм изюма равны 1 кг свежего винограда.
Какие фрукты подходят для похудения больше всего?
Ксения Рэн также не рекомендует бананы и виноград тем, кто хочет похудеть и удержать вес. Худеть лучше на следующих фруктах:
- яблоки, для их более легкого переваривания рекомендуется очищать плод от кожуры
- мандарины, в них мало калорий (в 100 г мандарина около 40 ккал, но при этом они очень сладкие на вкус)
- грейпфруты и апельсины, они ускоряют пищеварение
- киви, в 100 граммах этого плода не более 60 ккал. Киви хорошо утоляют голод, при этом очищают кишечник от шлаков, помогают сжигать подкожный жир.
Сахар во фруктах также вреден, как в сладостях?
Свежие фрукты и овощи, вопреки бытующему мнению, содержат не более 10% фруктозы – отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская. Поэтому некоторые люди так налегают на фрукты, мол, фруктоза – это же один из самых популярных сахарозаменителей на сегодняшний день. И раз во фруктах ее мало, то почему бы их не есть "от души".
Фруктоза не провоцирует повышенную выработку инсулина в отличие от глюкозы, к тому же слаще по вкусу, что очень привлекает сладкоежек. Допустимой нормой в сутки является не более 40 грамм фруктозы (рекомендация ВОЗ).
Получается, быстрые углеводы во фруктах не так вредны?
Стоит еще отметить отрицательное воздействие фруктозы на слизистую кишечника. Поэтому, как уже сказано, – фрукты и ягоды едим, но во всем знаем меру. Если вы контролируете потребление сахара в целом, то лучше употреблять именно глюкозу, а не фруктозу, но в разумных количествах (если ваш врач не рекомендовал обратное, например, при диабете и т.д.).
Также читайте: "В чем польза замороженных фруктов и овощей", "ТОП-4 зимние ягоды, богатые витамином С".