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ТОП-4 зимових ягід, багатих на вітамін С – як їх вживати з користю

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
6 грудня, 17:27
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Журавлина, шипшина, гранат та обліпиха підтримають організм у сезон ГРВІ, стресів і не тільки. Тільки пам'ятайте, вітаміни у свіжих ягодах та плодах швидко руйнуються
Журавлина, обліпиха, шипшина та гранат особливо корисні взимку, оскільки багаті на вітамін С
Журавлина, обліпиха, шипшина та гранат особливо корисні взимку, оскільки багаті на вітамін С / Фото: Колаж: Сьогодні

Взимку ми особливо потребуємо вітаміну С, потреба в ньому в холодну пору року може зростати в десятки разів. Які ж ягоди – найкращий природне джерело вітаміну С та як їх корисніше їсти, розберемося з експертами.

Які ягоди найкорисніші взимку

Зима – час застуд, тому зараз як ніколи важливо підтримати імунну систему та їсти продукти, багаті на вітамін С.

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Журавлина – один із лідерів за вмістом вітаміну С та інших корисних елементів. Завдяки своїм жарознижуючим і протизапальним властивостям, журавлина здавна використовується для підтримки сил під час застуди – вживають морс, сік і самі ягоди.

Шипшина – ці ягоди також багаті на вітамін С, вітаміни групи В, флавоноїди. Чай із шипшини – відмінний засіб як від застуди, так задля підтримки життєвої наснаги в цілому.

Дієтолог Олеся Добрянська ділиться секретом цілющого чаю із шипшини: столову ложку ягід (попередньо видаліть з них кісточки) подрібнити на блендері, далі залити 0,5 л води, 40 градусів не більше (бо при термообробці вітамін С швидко руйнується).

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Теплий настій із шипшини корисніше пити потроху протягом дня
Теплий настій із шипшини корисніше пити потроху протягом дня / Фото: Depositphotos

Пити теплий настій шипшини краще протягом дня (бо за раз він засвоюється в невеликій кількості, можна готувати напій у термос на весь день).

Обліпиха – відмінний протизапальний засіб, крім вітаміну С ще ця ягода містить вітаміни А та Е. Вони не тільки зміцнюють тканини, але й покращують обмін речовин . З обліпихи також виходить смачний чай.

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Гранат – це справді царський плід, який сприяє травленню . Фізіотерапевт та лікар тибетської медицини Олена Бєляєва зазначає, що гранат широко використовується в народній східній медицині, особливо в тибетській. Ці ягоди теплі за своїми травними властивостями, тому можна їсти гранат у сирому вигляді або додавати до страв.

Гранат добре підходять для зимового харчування, бо покращує травлення.
Гранат добре підходять для зимового харчування, бо покращує травлення. / Фото: Unsplash
.

Важливо! Вітамін С сприяє доброму засвоєнню заліза тому якщо ви приймаєте препарати заліза, то можна запивати їх невеликою кількістю ягідного смузі або фрешу.

Як зберегти вітаміни у ягодах?

Вітаміни, особливо вітамін С у зірваних плодах дуже легко руйнується. На жаль, поки свіжі фрукти або ягоди дістануться нашого столу, вони втрачають до 50%. Тому зберігати краще не свіжі, а заморожені ягоди , так у них зберігається більше корисних речовин.

А кому не можна їсти кислі ягоди?

Журавлина, шипшина, обліпиха та гранат можуть викликати алергічну реакцію у деяких людей. Не варто вживати відвар із шипшини людям, у яких є алергія на вітамін С , хворим на діабет, жовчнокам'яну хворобу і тим, хто страждає на гастрит.

Взагалі, вживання кислих ягід – індивідуальна справа, яку слід обговорити зі своїм сімейним лікарем.
Взагалі, вживання кислих ягід – індивідуальна справа, яку слід обговорити зі своїм сімейним лікарем. / Фото: Depositphotos

Зерна граната не рекомендується їсти натще при загостренні захворювань органів травлення. А журавлина та обліпиха через свою кислоту при проблемах із ШКТ (шлунково-кишковим трактом) можуть викликати печію.

Взагалі вживання кислих ягід – індивідуальна справа, яку слід обговорити зі своїм сімейним лікарем. Оскільки в деяких випадках при захворюваннях шлунково-кишкового тракту використовують як вітамін С у добавках, так і продукти, багаті ним – у тому числі й кислі ягоди.

Також ми писали, як харчуватися взимку, щоб не захворіти

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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