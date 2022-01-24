Як худнути на фруктах – найкращі плоди для тонкої талії і не тільки

Фрукти, а не тільки ягоди та овочі важливо їсти при схудненні. Як фрукти допомагають позбутися зайвих кілограмів і які саме плоди мають бути в раціоні тих, хто худне – розповіла психолог, дієтолог, консультант зі здорового харчування. Ксенія Рен .
Які фрукти корисні для схуднення
У списку одних із найкращих фруктів для схуднення – яблука. Вони рекомендуються для схуднення, оскільки яблуко – гарне джерело клітковини , а в запеченій формі ці плоди – ще й корисного пектину. Щоб яблука легко перетравлювалися шлунком, рекомендується їх очищати від шкірки.
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Проте найкращі серед фруктів для позбавлення від зайвої ваги – це цитруси . Тому що їх мало калорій, наприклад, той самий мандарин (на 100 г) містить близько 40 ккал. При цьому цитруси досить солодкі та їх приємно їсти.
А ще один із фруктів, який варто використовувати для схуднення – ківі . У 100 г цього ківі міститься всього близько 60 ккал.
Ківі складається з рослинних волокон і тому із цим фруктом легко худнути . Вони допомагають не тільки вгамувати голод, цьому очищають кишківник від шлаків. А м'якоть ківі багата кератином, який допомагає спалювати підшкірний жир.
Які фрукти не варто їсти при схудненні
Не рекомендуються при активному зниженні ваги:
- Банани, це висококалорійні плоди, і хоча фрукт дуже добре здатний знімати втому та слабкість в організмі, для вечірнього перекушування банани не підходять.
- Виноград – ці ягоди краще їсти лише вранці та в обід, оскільки в 100 г винограду міститься більше 70 кілокалорій.
В цілому, якщо ви активно худнете, то рекомендується їсти фрукти 2 рази на добу і в першій половині дня.
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