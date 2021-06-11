Усе про німецький пончик берлінер. Один раз спробуєте – готуватимете завжди

Ці пончики обсмажуються або з двох боків по черзі, або повністю занурюються в олію. Начинки можуть бути різноманітними – від джемів до шоколаду. Прикрашається все це діло пудрою або цукровою глазур'ю

Пончики берлінери Фото: unsplash.com

Вони справді, як кулак. Тільки набагато м'якше. Пончики берлінери було винайдено в Німеччині, ще в 18-му столітті. Тоді вони мали нагадувати ядро артилерійської гармати, а своїм смаком і вмінням вгамувати голод – підтримувати німецьких солдатів. Це досить калорійна випічка, адже готувати її треба у фритюрі. Але спробувати це треба. Адже не дарма це стало таким собі надбанням не тільки кухні Берліна, а й Німеччини в цілому.

Отже, пончики можна опускати в олію до половини по черзі з кожного боку – так ви отримаєте характерну смужку – або опускати їх у фритюр повністю. Рецепт берлінерів і заварного крему до них – дізнаєтеся нижче.

Як спекти пончики берлінери

Інгредієнти

250 мл молока

1 яйце

10 г сухих дріжджів

40 г цукру

450 г борошна

0,5 ч. л. солі

50 г масло вершкове

ванілін – за смаком

Для крему

1 ск. молока

1 яйце

1,5 ст. л. борошна

0,5 ст. цукру

ванілін – за смаком

Спосіб приготування

Тепле молоко з'єднати з дріжджами і додати від загальної кількості цукор (2 ч. л.) і борошно, щоб вийшло консистенція, як рідка сметана. Залишити в теплому місці на 20 хвилин. Яйце перемішати з цукром, з'єднати з опарою. Замісити тісто, поступово додаючи борошно. Наприкінці додати м'яке вершкове масло. Тісто має трохи липнути до рук. Поставити в тепле місце на 40-60 хвилин. Для крему молоко нагріти. Яйце, борошно, цукор, ванілін змішати і потроху, вливати в гаряче молоко, постійно помішуючи. Варити до загустіння, остудити. Тісто розкачати завтовшки 1-1,5 см, видавити кульки за допомогою склянки. Залишити, щоб вони піднялися. Смажити в розігрітій олії з обох боків, остудити на паперових рушниках. Начинити пончики кремом, прикрасити цукровою пудрою.

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