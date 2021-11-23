Сукні на Новий рік 2022: найстильніші кольори, фасони та тканини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні найчарівнішого свята зими жінок завжди цікавить питання: у чому зустрічати Новий рік? А ті, хто кажуть, що не думають про це – трошки лицемірять, бо так чи інакше наше життя частково залежить від астрологічних нюансів. До речі, коли, якщо не зараз, у розпал Чорної П'ятниці 2021, купувати собі новорічне вбрання? Так ви виглядатимете на всі 100% та й ще з масою крутих фото для свого Instagram.

Новий 2022 – рік Блакитного Водяного Тигра, і ми вже знаємо, які кольори він любить: чорний, синій, блакитний, смарагдовий, бірюзовий, золотий та бронзовий, а також усі їхні відтінки. Нещодавно ми писали про те, що вдягнути на новорічний корпоратив 2022. Тепер настав час поговорити безпосередньо про чарівну новорічну ніч.

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Коротке плаття із сатину для Нового року 2022 | 1999 грн / Фото: musthave.ua

Жінки люблять зустрічати Новий рік у сукнях – про них і поговоримо. Які кольори, фасони та матеріали варто вибрати, а які краще оминути.

Астрологи кажуть, що 2022 рік Водяного Тигра потрібно зустрічати розкішно, тому не боїмося експериментувати з паєтками, бахромою, вирізами, об'ємними рукавами та камінням. Сміливо вибирайте в магазинах все найрясніше, блискуче, або діставайте з шафи ту саму сукню, яка чекала свого випадку. Але не перегинайте палику з екстравагантністю – створіть незабутній, але елегантний образ.

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Оксамитова сукня приталеного крою | 767 грн / Фото: Инстаграм

2022 рік Тигра: в якому кольорі зустрічати?

Головний колір Нового року 2022 – блакитний. Найдивовижніше він виглядає на атласних і шифонових сукнях, можливо, з паєтками.

Зверніть увагу і на смарагдовий, насичений синій, бірюзовий та чорний. Не оминайте стороною відтінки металіка: срібний, бронзовий та золотий. Але якщо ви не любитель подібного, це не проблема: Водяного Тигра можна зустріти і в спокійних нейтральних кольорах, таких як коричневий і бежевий.

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Віскозна сукня з глибоким V-подібним вирізом | 1399 грн / Фото: reserved.com/

Новий рік 2022: у чому не варто зустрічати?

Як би вам не хотілося, краще відмовитися в новорічну ніч від суконь з хижими принтами. Насамперед маємо на увазі тигровий. Ви ж не маєте наміру змагатися з господарем року? Забудьте і про надто яскраві кольори, наприклад, неонові. А особливо викиньте з голови ідею червоної сукні на Новий рік 2022. І дуже важливо не одягати те, в чому ви зустрічали 2021 Бика – головної жертви Тигра.

Новий рік 2022: який фасон та матеріал сукні вибрати?

Головними фасонами стануть: сукні на запах, сукні-комбінації, плісовані, сукні-жакети та одне плече. Що стосується матеріалів, то найкраще підійдуть атлас, паєтки і оксамит. Такий образ буде яскравим та вишуканим.

Блакитна сукня міді зі спідницею sollies з запахом і плісуванням / Фото: musthave.ua

Чорне плаття для новорічної ночі | 599 грн / Фото: reserved.com/

Сукня міні на бретелях з обробкою паєтками-дисками | 1782 грн / Фото: asos.com

Золота сукня в паєтках Ever Pretty | 1800 грн / Фото: rozetka.com.ua

Коричнева атласна сукня міні з високим коміром 2100 грн / Фото: asos.com

Смарагдова шовкова сукня | 2348 грн / Фото: Инстаграм

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