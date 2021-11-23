Сукні на Новий рік 2022: найстильніші кольори, фасони та тканини

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Напередодні найчарівнішого свята зими жінок завжди цікавить питання: у чому зустрічати Новий рік? А ті, хто кажуть, що не думають про це – трошки лицемірять, бо так чи інакше наше життя частково залежить від астрологічних нюансів. До речі, коли, якщо не зараз, у розпал Чорної П'ятниці 2021, купувати собі новорічне вбрання? Так ви виглядатимете на всі 100% та й ще з масою крутих фото для свого Instagram.
Новий 2022 – рік Блакитного Водяного Тигра, і ми вже знаємо, які кольори він любить: чорний, синій, блакитний, смарагдовий, бірюзовий, золотий та бронзовий, а також усі їхні відтінки. Нещодавно ми писали про те, що вдягнути на новорічний корпоратив 2022. Тепер настав час поговорити безпосередньо про чарівну новорічну ніч.
Жінки люблять зустрічати Новий рік у сукнях – про них і поговоримо. Які кольори, фасони та матеріали варто вибрати, а які краще оминути.
Астрологи кажуть, що 2022 рік Водяного Тигра потрібно зустрічати розкішно, тому не боїмося експериментувати з паєтками, бахромою, вирізами, об'ємними рукавами та камінням. Сміливо вибирайте в магазинах все найрясніше, блискуче, або діставайте з шафи ту саму сукню, яка чекала свого випадку. Але не перегинайте палику з екстравагантністю – створіть незабутній, але елегантний образ.
2022 рік Тигра: в якому кольорі зустрічати?
Головний колір Нового року 2022 – блакитний. Найдивовижніше він виглядає на атласних і шифонових сукнях, можливо, з паєтками.
Зверніть увагу і на смарагдовий, насичений синій, бірюзовий та чорний. Не оминайте стороною відтінки металіка: срібний, бронзовий та золотий. Але якщо ви не любитель подібного, це не проблема: Водяного Тигра можна зустріти і в спокійних нейтральних кольорах, таких як коричневий і бежевий.
Новий рік 2022: у чому не варто зустрічати?
Як би вам не хотілося, краще відмовитися в новорічну ніч від суконь з хижими принтами. Насамперед маємо на увазі тигровий. Ви ж не маєте наміру змагатися з господарем року? Забудьте і про надто яскраві кольори, наприклад, неонові. А особливо викиньте з голови ідею червоної сукні на Новий рік 2022. І дуже важливо не одягати те, в чому ви зустрічали 2021 Бика – головної жертви Тигра.
Новий рік 2022: який фасон та матеріал сукні вибрати?
Головними фасонами стануть: сукні на запах, сукні-комбінації, плісовані, сукні-жакети та одне плече. Що стосується матеріалів, то найкраще підійдуть атлас, паєтки і оксамит. Такий образ буде яскравим та вишуканим.
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