Як виглядає найдорожча прикраса в історії Tiffany & Co, вартістю 30 мільйонів доларів (фото)

Найдорожча окраса бренду Tiffany & Co. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ювелірний дім Tiffany & Co. представив найдорожчу в історії бренду прикрасу – кольє World's Fair з 578 діамантами загальною вагою 180 карат. Презентація відбулася на всесвітній виставці "Експо-2020" в Дубаї. Нагадаємо, що також легендарний Дім Chanel випустив колекцію .

Як повідомляє видання WWD, кольє оцінюється в 20-30 мільйонів доларів. Центральний камінь у прикрасі можна витягти та встановити в каблучку. Камінь став найбільшим із колись куплених брендом на продаж.

Найдорожча прикраса в історії Tiffany & Co / Фото: wwd

Щасливий майбутній власник престижної прикраси отримає довічне обслуговування Tiffany & Co. Вони, в разі чого, і будуть займатися встановленням камінця у каблучку.

Як відомо, Tiffany & Co. почав створювати кольє у січні минулого року, коли отримав центральний діамант овального огранювання. Дорогоцінний камінь видобули в Ботсвані, після чого він був відправлений до нью-йоркської майстерні Tiffany.