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Як виглядає найдорожча прикраса в історії Tiffany & Co, вартістю 30 мільйонів доларів (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
23 листопада, 12:32
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Кольє World's Fair з 578 діамантами важить 180 карат
Найдорожча окраса бренду Tiffany & Co.
Найдорожча окраса бренду Tiffany & Co. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ювелірний дім Tiffany & Co. представив найдорожчу в історії бренду прикрасу – кольє World's Fair з 578 діамантами загальною вагою 180 карат. Презентація відбулася на всесвітній виставці "Експо-2020" в Дубаї. Нагадаємо, що також легендарний Дім Chanel випустив колекцію .

Як повідомляє видання WWD, кольє оцінюється в 20-30 мільйонів доларів. Центральний камінь у прикрасі можна витягти та встановити в каблучку. Камінь став найбільшим із колись куплених брендом на продаж.

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Найдорожча прикраса в історії Tiffany & Co
Найдорожча прикраса в історії Tiffany & Co / Фото: wwd

Щасливий майбутній власник престижної прикраси отримає довічне обслуговування Tiffany & Co. Вони, в разі чого, і будуть займатися встановленням камінця у каблучку.

Як відомо, Tiffany & Co. почав створювати кольє у січні минулого року, коли отримав центральний діамант овального огранювання. Дорогоцінний камінь видобули в Ботсвані, після чого він був відправлений до нью-йоркської майстерні Tiffany.

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The World’s Fair Necklace from Tiffany & Co.
The World’s Fair Necklace from Tiffany & Co. / Фото: wwd

І "вишенька на торті": кольє World's Fair можна купити виключно за умови дозволити використовувати його для виставок Tiffany & Co.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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