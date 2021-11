Як наречена: Дженніфер Лопес на American Music Awards затьмарила всіх (ФОТО)

Співачка прийшла на музичну церемонію в ідеальному вбранні від іменитого бренду

Дженніфер Лопес на American Music Awards / Фото: Колаж: Сьогодні

21 листопада у Лос-Анджелесі відгриміла щорічна церемонія вручення премії American Music Awards. Грандіозний вечір у театрі Microsoft не пропустили головні персони сучасної музичної індустрії. А сьогодні подію обговорюють так само активно, як і роблять фото на свої смартфони для Instagram.

Важливий у житті кожного музиканта захід відвідало багато знаменитостей, серед яких: Карді Бі, Олівія Родріго, Біллі Портер, Вінні Харлоу. Але сьогодні у всіх на устах Дженіфер Лопес.

Дженніфер Лопес у Dolce & Gabbana / Фото: vogue.ua

Поки колеги суперзірки красувалися на червоній доріжці та отримували нагороди, сама Джей Ло вразила гостей American Music Awards виступом на сцені. Зірка вперше виконала нову пісню On My Way, яка стала саундтреком до фільму за участю співачки "Перший зустрічний".

Дженніфер Лопес представила саундтрек до фільму "Перший зустрічний" / Фото: vogue.ua

Цей вихід на сцену Дженніфер Лопес її колеги та шанувальники запам'ятають надовго. Співачка одягла кремову сукню-бюстьє зі спідницею-пачкою з ніжного фатину Dolce & Gabbana, що нагадує вбрання нареченої. А завершила образ зірка ніжною вуаллю із квітковою вишивкою Piers Atkinson, схожою на весільну фату.

Дженніфер Лопес на American Music Awards / Фото: vogue.ua

Хоч би як хотілося шанувальникам Джей Ло, щоб вона скоріше вийшла заміж, але до реального весілля її вбрання не має відношення, а ось до фільму "Перший зустрічний" – так: за сценарієм героїня виходить заміж. Прем'єра картини відбудеться у лютому.

