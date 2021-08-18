Як засолити огірки і заморозити ягоди – секрети заготовки від Зіброва, Сумської і Клопотенко

Павло Зібров, Ольга Сумська та Євген Клопотенко поділилися рецептами заготовок на зиму / Фото: скриншот

Актриса Ольга Сумська поділилася секретом варення від своєї бабусі, а співак Павло Зібров – фірмовим заморожуванням ягід. Раніше Ольга Сумська поділилася рецептами улюблених страв.

Актриса Ольга Сумська консервує свіжу перемелену ягоду з цукром. Поділилася навіть секретом своєї бабусі, що робити, щоб варення не взялося цвіллю. Для цього, каже актриса, необхідно відрізати шматочки паперу по діаметру банки і занурити їх в горілку або щось міцне на три хвилини. Після цього потрібно вкласти папірці в банки і накрити зверху кришкою.

Акторка Ольга Сумська / Фото: instagram.com/olgasumska

Співак Павло Зібров на своїй дачі під Києвом возиться кожен день. Схрещує сливи з абрикосами, вирощує ожину, полуницю і малину. Все, що не встиг доїсти в свіжому вигляді – зберігає на зиму:

Збираю і закладаю в одноразовий великий стаканчик і в морозильні камери. Взимку дістаю порцію невелику, або на кисіль, або на компоти, або на желе і до столу прекрасні ягоди.

Співак Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Поласувати домашнім любить і співачка Катерина Бужинська, правда до власних заготовок, зізнається, справа ще не дійшла – їсть мамине. Там, каже, що є супер смачні інгредієнти:

Пам'ятаю, як мама замість оцту клала аличу і ці помідори були, ніжні такі, ароматні. Я скажу, що цим жінкам потрібно поставити пам'ятник за життя, тому що я пам'ятаю, скільки кілограмів було овочів у нас на кухні, і ці банки, і кришки, і як це все непросто, але взимку їсти було дуже смачно.

Співачка Катерина Бужинська / Фото: Instagram/buzhynska

А щоб було смачніше, та ще й хрустіло – є корисні поради, говорить шеф-кухар Євген Клопотенко. Для власного рецепту солоних огірків вибирає невеликі плоди, додає кріп, листя вишні, смородини, хрону. А ще часник, лавровий лист і перець. Все заливає особливим маринадом з кетчупом чилі.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар також поділився секретом, як закривати огірки, щоб у них кришки не зірвало:

Для того, щоб у ваших огірків не зірвалися банки, треба максимально доверху наливати гарячу воду. Потім, коли вода охолоне, то кришка дуже щільно візьметься і потім її буде важко відкривати.

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