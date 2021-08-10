Заготівлі з квасолі на зиму: ТОП-5 рецептів

Квасолю на зиму консервують у власному соку, закривають разом з овочами і додають до заправок для борщу. Бобові мають бути с гладкою поверхнею і щільними, а перед приготуванням їх потрібно замочити на ніч

Заготівлі з квасолі на зиму / Фото: Depositphotos

Квасоля – практично стратегічний наш продукт. Її завжди багато, нею можна сміливо замінити м'ясо, зрештою – це смачно. Якщо ви любите відкрити взимку банку квасолі, не магазинної, в томаті або з іншими овочами, і смачно поїсти – то ці 5 рецептів стануть для вас доречними. А цей матеріал стане в нагоді тим, хто збирається на пікнік і хоче купити продукти за приємною ціною.

Квасоля в томаті з болгарським перцем на зиму

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Квасоля в томаті з болгарським перцем / Фото: Depositphotos

Складові:

0,5 кг очищеної ріпчастої цибулі

0,5 кг моркви

1 кг болгарського перцю

2 кг помідорів

2,5 склянки квасолі

250 мл соняшникової олії

5 ст. л. столового оцту

5 ст. л. цукру

1,5 ст. л. солі

Спосіб приготування:

Цибулю нарізати дрібними кубиками, а моркву натерти на тертці. Квасолю відварити до готовності. Пасерувати цибулю і моркву з невеликою кількістю олії на середньому вогні. Перець порізати соломкою, додати до нього пропущені через м'ясорубку помідори, готову квасолю і смажену цибулю з морквою. Змішати соняшникову олію, оцет, цукор, сіль і додати в суміш овочів. Добре перемішати і варити на повільному вогні 1 годину. Розкласти квасолю в стерилізовані банки. Закатати, перевернути і дати охолонути під пледом.

Консервована квасоля: рецепт

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Квасоля, консервована без томату: рецепт / Фото: Depositphotos

Складові:

500 г білої сухої квасолі

Вода

1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Квасолю перебрати, промити, залити холодною водою таким чином, щоб вона була на 2-3 пальці вища за рівень квасолі. Залишити квасолю на ніч. Воду після замочування злити. Квасолю промити. Залити квасолю свіжою водою таким чином, щоб вода була вища за квасолю на 2-3 см. Довести квасолю до кипіння і варити на сильному вогні до готовності (приблизно 1,5 години). За 5 хвилин до готовності приправити сіллю. Перекласти киплячу квасолю в стерилізовані банки, прикрити кришками. Викласти в каструлю з киплячою водою і стерилізувати 0,5 л банки 10-15 хвилин. Закрити банки кришками. Повністю охолодити й відправити на зберігання.

Лобіо на зиму з овочами

Квасоля на зиму / Фото: Depositphotos

Складові:

3 склянки квасолі

1 кг солодкого перцю

1 кг моркви

2 кг стиглих помідорів

1 склянка олії

2,5 ст. л. солі

300 г цукру

70 мл оцту

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Спосіб приготування:

Квасолю замочіть на ніч у холодній воді. Вранці воду злийте, квасолю промийте, залийте свіжою водою і варіть 1-1,5 години. Моркву натріть на крупній тертці. Помідори пропустіть через м'ясорубку. У суміш томатного пюре і моркви додайте квасолю, цукор, олію, сіль і перемішайте. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і варіть ще півгодини. Наприкінці варіння додайте оцет. Простерилізуйте банки. Лобіо викладайте в банки ще гарячим. Закрийте і покладіть банки під ковдру.

Салат з квасолі з овочами

Заготівлі з квасолі на зиму / Фото: Depositphotos

Складові:

1 кг квасолі

1 кг помідорів

2 цибулини

2-5 зубчиків часнику

2-3 горошини духмяного перцю

2 лаврове листя

1 чайна ложка 70% оцту

Олія

Сіль і цукор за смаком

Спосіб приготування:

Попередньо замочену квасолю відварити до готовності. На шкірці помідорів зробити хрестоподібний надріз, залити томати окропом і за кілька хвилин зняти шкірку. Нарізати очищені плоди кубиками. Викласти помідори в сковороду і тушкувати 20 хвилин до отримання густої томатної маси. Обсмажити нарізану цибулю і часник у невеликій кількості олії в окремій сковороді. З квасолі злити воду. Додати квасолю до помідорів разом з обсмаженою цибулею. Подрібнити в ступці або кавомолці духмяний перець з лавровим листям. Додати спеції до квасолі, посолити за смаком і додати цукор, якщо це необхідно (в тому разі, якщо помідори занадто кислі). Тушкувати ще 15 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати оцет. Розкласти гарячу квасолю по стерилізованих банках і закатати стерилізованими кришками. Перевернути банки догори дном, укутати теплим пледом і дати охолонути.

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Квасоля на зиму з баклажанами

Квасоля на зиму з баклажанами / Фото: Depositphotos

Складові:

300 г білої квасолі

4 болгарських перці

2 баклажани

500 г помідорів

5 зубчиків часнику

70 мл олії

25 мл столового оцту

1,5 ст. л. солі

1,5 ст. л. цукру

Спосіб приготування:

Попередньо замочену квасолю відварити в підсоленій воді. Болгарський перець нарізати смужками, баклажан – кубиками. Помідори розрізати на частини і подрібнити за допомогою блендера або кухонного комбайна до однорідної консистенції. Часник пропустити через прес. Томатну масу вилити в каструлю. Додати часник, олію, сіль і цукор. Довести до кипіння, помішуючи. Додати болгарський перець, перемішати і тушкувати на повільному вогні 10 хвилин. Додати варену квасолю і тушкувати, помішуючи, 20 хвилин, підливаючи воду за необхідності, щоб салат не пригорів. Додати оцет, перемішати і розкласти салат по стерилізованих банках. Закатати банки стерилізованими кришками. Накрити банки теплою ковдрою й остудити.

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