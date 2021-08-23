Вівсяномлинець універсальний – 5 рецептів здорового сніданку

Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/
Це більше, ніж просто млинець, і, можливо, для багатьох стане смачніше просто вівсянки. Такі млинці ідеальні для тих, хто стежить за фігурою – в них немає борошна, а начинку ви вибираєте самі. Від ягід і фруктів, до вершкового сиру з лососем і шпинатом. Якщо хочеться різноманітності і замість улюблених сирних млинців приготувати щось іще, то вівсяномлинці цілком виправдають ваші очікування. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як вигідно підготуватися до пікніка.
Банановий вівсяномлинець
Інгредієнти
- Вівсяні пластівці – 4 ст. л.
- Молоко або кефір – 60 мл
- Яйце – 1 шт.
- Банан – 1 шт.
- М'який сир – за смаком
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Половину банана і всі інші інгредієнти збити блендером. Смажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з двох боків до рум'яного кольору по 2-3 хвилини.
- Другу половину нарізати шматочками і використовувати в якості начинки разом з м'яким сиром.
- Зверху прикрасити медом.
Вівсяномлинець із вершковим сиром, шпинатом і лососем
Інгредієнти
- Вівсянка – 40 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль перець
- Верковий сир, шпинат, лосось – для начинки
Спосіб приготування
- Залити вівсянку окропом, залишити на 5 хвилин. Збити яйця, додати до вівсянки.
- Посолити, поперчити, обсмажити на сковороді з двох боків.
- Змастити сиром, викласти шматочки лосося і прикрасити шпинатом.
Вівсяномлинець з кабачком
Інгредієнти
- Яйця – 2 шт.
- Кабачок – 50 г
- Вівсянка – 3 ст. л.
- Сіль, перець
- Помідор, сир, зелень – для начинки
Спосіб приготування
- Кабачок натерти, посолити. Залишити, щоб стік сік.
- Яйця збити, додати в вівсянку. Потім додати кабачок.
- Обсмажити з обох боків.
- Порізати помідор і зелень, натерти сир – вийде начинка. Начинку викласти на одну половину млинця, другою половиною накрити її зверху. Прикрасити зеленню.
Вівсяномлинець з куркою і сиром
Інгредієнти
- Яйце – 1 шт.
- Вівсянка – 30 г
- Кефір – 40 г
- Розпушувач – 0,5 ч. л.
- Сіль, перець
- Вершковий сир, відварна курка, твердий сир, помідор – для начинки
Спосіб приготування
- Вівсянку змішати з кефіром, посолити, поперчити і перемішати. Вбити яйце, добре перемішати.
- Обсмажити млинець з двох боків.
- Помідори, відварну курку і сир подрібнити і перемішати.
- Намазати млинець вершковим сиром, зверху викласти начинку.
Вівсяномлинець з грибами
Інгредієнти
- Кабачки – 2 шт.
- Вівсяні пластівці – 1-2 склянки (потрібно подрібнити блендером)
- Яйце – 3 шт.
- Молоко або кефір – 1 склянка
- Сіль, перець
- Печериці – 500 г
Спосіб приготування
- Натерти на крупній тертці кабачки, додати подрібнені вівсяні пластівці та всі інші інгредієнти. Перемішати.
- Випікати млинці на сковороді злегка змащеній олією, накривши кришкою.
- Обсмажити гриби з цибулею. Фарширувати млинці гарячими.
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