Вівсяномлинець універсальний – 5 рецептів здорового сніданку

Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Це більше, ніж просто млинець, і, можливо, для багатьох стане смачніше просто вівсянки. Такі млинці ідеальні для тих, хто стежить за фігурою – в них немає борошна, а начинку ви вибираєте самі. Від ягід і фруктів, до вершкового сиру з лососем і шпинатом. Якщо хочеться різноманітності і замість улюблених сирних млинців приготувати щось іще, то вівсяномлинці цілком виправдають ваші очікування. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як вигідно підготуватися до пікніка.

Банановий вівсяномлинець

Банановий вівсяномлинець / Фото: instagram.com/timofeevifamily/

Інгредієнти

Вівсяні пластівці – 4 ст. л.

Молоко або кефір – 60 мл

Яйце – 1 шт.

Банан – 1 шт.

М'який сир – за смаком

Сіль, перець

Спосіб приготування

Половину банана і всі інші інгредієнти збити блендером. Смажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з двох боків до рум'яного кольору по 2-3 хвилини. Другу половину нарізати шматочками і використовувати в якості начинки разом з м'яким сиром. Зверху прикрасити медом.

Вівсяномлинець із вершковим сиром, шпинатом і лососем

Вівсяномлинець зі шпинатом і лососем / Фото: instagram.com/pp.sbornic/

Інгредієнти

Вівсянка – 40 г

Яйця – 2 шт.

Сіль перець

Верковий сир, шпинат, лосось – для начинки

Спосіб приготування

Залити вівсянку окропом, залишити на 5 хвилин. Збити яйця, додати до вівсянки. Посолити, поперчити, обсмажити на сковороді з двох боків. Змастити сиром, викласти шматочки лосося і прикрасити шпинатом.

Вівсяномлинець з кабачком

Вівсяномлинець з кабачком / Фото: instagram.com/katerina_kg/

Інгредієнти

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Яйця – 2 шт.

Кабачок – 50 г

Вівсянка – 3 ст. л.

Сіль, перець

Помідор, сир, зелень – для начинки

Спосіб приготування

Кабачок натерти, посолити. Залишити, щоб стік сік. Яйця збити, додати в вівсянку. Потім додати кабачок. Обсмажити з обох боків. Порізати помідор і зелень, натерти сир – вийде начинка. Начинку викласти на одну половину млинця, другою половиною накрити її зверху. Прикрасити зеленню.

Вівсяномлинець з куркою і сиром

Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Інгредієнти

Яйце – 1 шт.

Вівсянка – 30 г

Кефір – 40 г

Розпушувач – 0,5 ч. л.

Сіль, перець

Вершковий сир, відварна курка, твердий сир, помідор – для начинки

Спосіб приготування

Вівсянку змішати з кефіром, посолити, поперчити і перемішати. Вбити яйце, добре перемішати. Обсмажити млинець з двох боків. Помідори, відварну курку і сир подрібнити і перемішати. Намазати млинець вершковим сиром, зверху викласти начинку.

Вівсяномлинець з грибами

Вівсяномлинець з грибами / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

Інгредієнти

Кабачки – 2 шт.

Вівсяні пластівці – 1-2 склянки (потрібно подрібнити блендером)

Яйце – 3 шт.

Молоко або кефір – 1 склянка

Сіль, перець

Печериці – 500 г

Спосіб приготування

Натерти на крупній тертці кабачки, додати подрібнені вівсяні пластівці та всі інші інгредієнти. Перемішати. Випікати млинці на сковороді злегка змащеній олією, накривши кришкою. Обсмажити гриби з цибулею. Фарширувати млинці гарячими.

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