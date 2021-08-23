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Вівсяномлинець універсальний – 5 рецептів здорового сніданку

Ірина Маслова
23 серпня, 07:01
Зрозуміло, що замість борошна для вівсяномлинців беруться подрібнені вівсяні пластівці, за рахунок чого вони корисніші. Такі млинці бувають із солодкими начинками, а бувають з куркою, сиром або грибами

Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Це більше, ніж просто млинець, і, можливо, для багатьох стане смачніше просто вівсянки. Такі млинці ідеальні для тих, хто стежить за фігурою – в них немає борошна, а начинку ви вибираєте самі. Від ягід і фруктів, до вершкового сиру з лососем і шпинатом. Якщо хочеться різноманітності і замість улюблених сирних млинців приготувати щось іще, то вівсяномлинці цілком виправдають ваші очікування. У цьому матеріалі дізнаєтеся, як вигідно підготуватися до пікніка.

Банановий вівсяномлинець

Банановий вівсяномлинець / Фото: instagram.com/timofeevifamily/

Інгредієнти

  • Вівсяні пластівці – 4 ст. л.
  • Молоко або кефір – 60 мл
  • Яйце – 1 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • М'який сир – за смаком
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Половину банана і всі інші інгредієнти збити блендером. Смажити на розігрітій сковороді на середньому вогні з двох боків до рум'яного кольору по 2-3 хвилини.
  2. Другу половину нарізати шматочками і використовувати в якості начинки разом з м'яким сиром.
  3. Зверху прикрасити медом.

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Вівсяномлинець із вершковим сиром, шпинатом і лососем

Вівсяномлинець зі шпинатом і лососем / Фото: instagram.com/pp.sbornic/

Інгредієнти

  • Вівсянка – 40 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль перець
  • Верковий сир, шпинат, лосось – для начинки

Спосіб приготування

  1. Залити вівсянку окропом, залишити на 5 хвилин. Збити яйця, додати до вівсянки.
  2. Посолити, поперчити, обсмажити на сковороді з двох боків.
  3. Змастити сиром, викласти шматочки лосося і прикрасити шпинатом.

Вівсяномлинець з кабачком

Вівсяномлинець з кабачком / Фото: instagram.com/katerina_kg/

Інгредієнти

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  • Яйця – 2 шт.
  • Кабачок – 50 г
  • Вівсянка – 3 ст. л.
  • Сіль, перець
  • Помідор, сир, зелень – для начинки

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти, посолити. Залишити, щоб стік сік.
  2. Яйця збити, додати в вівсянку. Потім додати кабачок.
  3. Обсмажити з обох боків.
  4. Порізати помідор і зелень, натерти сир – вийде начинка. Начинку викласти на одну половину млинця, другою половиною накрити її зверху. Прикрасити зеленню.

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Вівсяномлинець з куркою і сиром

Вівсяномлинець з куркою і грибами / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Інгредієнти

  • Яйце – 1 шт.
  • Вівсянка – 30 г
  • Кефір – 40 г
  • Розпушувач – 0,5 ч. л.
  • Сіль, перець
  • Вершковий сир, відварна курка, твердий сир, помідор – для начинки

Спосіб приготування

  1. Вівсянку змішати з кефіром, посолити, поперчити і перемішати. Вбити яйце, добре перемішати.
  2. Обсмажити млинець з двох боків.
  3. Помідори, відварну курку і сир подрібнити і перемішати.
  4. Намазати млинець вершковим сиром, зверху викласти начинку.

Вівсяномлинець з грибами

Вівсяномлинець з грибами / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 шт.
  • Вівсяні пластівці – 1-2 склянки (потрібно подрібнити блендером)
  • Яйце – 3 шт.
  • Молоко або кефір – 1 склянка
  • Сіль, перець
  • Печериці – 500 г

Спосіб приготування

  1. Натерти на крупній тертці кабачки, додати подрібнені вівсяні пластівці та всі інші інгредієнти. Перемішати.
  2. Випікати млинці на сковороді злегка змащеній олією, накривши кришкою.
  3. Обсмажити гриби з цибулею. Фарширувати млинці гарячими.

До сніданку можна приготувати оригінальні грінки з тартаром з лосося і полуницею.

Тут читайте, як приготувати японські млинці окономіякі.

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