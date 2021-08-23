Овсяноблин универсальный – 5 рецептов для тех, кто любит и блины, и овсянку

Овсяноблин с курицей и сыром / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Это больше, чем просто блин, и, возможно, для многих окажется вкуснее просто овсянки. Такие блины идеальны для тех, кто следит за фигурой – в них нет муки, а начинку вы выбираете сами. От ягод и фруктов, до сливочного сыра с лососем и шпинатом. Если хочется разнообразия и вместо любимых сырных блинов приготовить что-нибудь еще, то овсяноблин вполне оправдает ваши ожидания. В этом материале узнаете, как выгодно подготовиться к пикнику.

Банановый овсяноблин

Банановый овсяноблин / Фото: instagram.com/timofeevifamily/

Ингредиенты

Овсяные хлопья – 4 ст. л.

Молоко или кефир – 60 мл

Яйцо – 1 шт.

Банан – 1 шт.

Мягкий творог – по вкусу

Соль, перец

Способ приготовления

Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты. Вторую половину нарезать дольками и использовать в качестве начинки вместе с мягким творогом. Сверху украсить медом.

Овсяноблин с творожным сыром, шпинатом и лососем

Овсяноблин со шпинатом и лососем / Фото: instagram.com/pp.sbornic/

Ингредиенты

Овсянка – 40 г

Яйца – 2 шт.

Соль, перец

Творожный сыр, шпинат, лосось – для начинки

Способ приготовления

Залить овсянку кипятком, оставить на 5 минут. Взбить яйца, добавить к овсянке. Посолить, поперчить, обжарить на сковороде с двух сторон. Смазать творожным сыром, выложить кусочки лосося и украсить шпинатом.

Овсяноблин с кабачком

Овсяноблин с кабачком / Фото: instagram.com/katerina_kg/

Ингредиенты

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Яйца – 2 шт.

Кабачок – 50 г

Овсянка – 3 ст. л.

Соль, перец

Помидор, сыр, зелень – для начинки

Способ приготовления

Кабачок натереть, посолить. Оставить, чтобы стек сок. Яйца взбить, добавить в овсянку. Затем добавить кабачок. Обжарить с обеих сторон. Порезать помидор и зелень, натереть сир – получится начинка. Начинку выложить на одну половину блина, второй половиной накрыть ее сверху. Украсить зеленью.

Овсяноблин с курицей и сыром

Овсяноблин с курицей и сыром / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Овсянка – 30 г

Кефир – 40 г

Разрыхлитель – 0,5 ч. л.

Соль, перец

Творожный сыр, отварная курица, твердый сир, помидор – для начинки

Способ приготовления

Овсянку смешать с кефиром, посолить, поперчить и перемешать. Вбить яйцо, хорошо перемешать. Обжарить блин с двух сторон. Помидоры, отварную курицу и сыр измельчить и перемешать. Намазать блин творожным сыром, сверху выложить начинку.

Овсяноблин с грибами

Овсяноблин с грибами / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

Ингредиенты

Кабачки – 2 шт.

Овсяные хлопья – 1-2 стакана (нужно измельчить блендером)

Яйцо – 3 шт.

Молоко или кефир – 1 стакан

Соль, перец

Шампиньоны – 500 г

Способ приготовления

Натереть на крупной терке кабачки, добавить измельченные овсяные хлопья и все остальные ингредиенты. Перемешать. Выпекать блинчики на сковороде слегка смазанной маслом, накрыв крышкой. Обжарить грибы с луком. Фаршировать блины пока горячие.

К завтраку можно приготовить оригинальные гренки с тартаром из лосося и клубникой.

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