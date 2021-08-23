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Овсяноблин универсальный – 5 рецептов для тех, кто любит и блины, и овсянку

Ирина Маслова
23 августа, 07:01
Понятно, что вместо муки в овсяноблины берутся измельченные овсяные хлопья, за счет чего они более полезные. Такие блины бывают со сладкими начинками, а бывают с курицей, сыром или грибами

Овсяноблин с курицей и сыром / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Это больше, чем просто блин, и, возможно, для многих окажется вкуснее просто овсянки. Такие блины идеальны для тех, кто следит за фигурой – в них нет муки, а начинку вы выбираете сами. От ягод и фруктов, до сливочного сыра с лососем и шпинатом. Если хочется разнообразия и вместо любимых сырных блинов приготовить что-нибудь еще, то овсяноблин вполне оправдает ваши ожидания. В этом материале узнаете, как выгодно подготовиться к пикнику.

Банановый овсяноблин

Банановый овсяноблин / Фото: instagram.com/timofeevifamily/

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья – 4 ст. л.
  • Молоко или кефир – 60 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Мягкий творог – по вкусу
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Половину банана и все остальные ингредиенты взбить блендером. Жарить на разогретой сковороде на среднем огне с двух сторон до румяного цвета по 2-3 минуты.
  2. Вторую половину нарезать дольками и использовать в качестве начинки вместе с мягким творогом.
  3. Сверху украсить медом.

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Овсяноблин с творожным сыром, шпинатом и лососем

Овсяноблин со шпинатом и лососем / Фото: instagram.com/pp.sbornic/

Ингредиенты

  • Овсянка – 40 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец
  • Творожный сыр, шпинат, лосось – для начинки

Способ приготовления

  1. Залить овсянку кипятком, оставить на 5 минут. Взбить яйца, добавить к овсянке.
  2. Посолить, поперчить, обжарить на сковороде с двух сторон.
  3. Смазать творожным сыром, выложить кусочки лосося и украсить шпинатом.

Овсяноблин с кабачком

Овсяноблин с кабачком / Фото: instagram.com/katerina_kg/

Ингредиенты

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  • Яйца – 2 шт.
  • Кабачок – 50 г
  • Овсянка – 3 ст. л.
  • Соль, перец
  • Помидор, сыр, зелень – для начинки

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть, посолить. Оставить, чтобы стек сок.
  2. Яйца взбить, добавить в овсянку. Затем добавить кабачок.
  3. Обжарить с обеих сторон.
  4. Порезать помидор и зелень, натереть сир – получится начинка. Начинку выложить на одну половину блина, второй половиной накрыть ее сверху. Украсить зеленью.

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Овсяноблин с курицей и сыром

Овсяноблин с курицей и сыром / Фото: instagram.com/minipiggy.food/

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Овсянка – 30 г
  • Кефир – 40 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. л.
  • Соль, перец
  • Творожный сыр, отварная курица, твердый сир, помидор – для начинки

Способ приготовления

  1. Овсянку смешать с кефиром, посолить, поперчить и перемешать. Вбить яйцо, хорошо перемешать.
  2. Обжарить блин с двух сторон.
  3. Помидоры, отварную курицу и сыр измельчить и перемешать.
  4. Намазать блин творожным сыром, сверху выложить начинку.

Овсяноблин с грибами

Овсяноблин с грибами / Фото: instagram.com/homekitchen_withlove/

Ингредиенты

  • Кабачки – 2 шт.
  • Овсяные хлопья – 1-2 стакана (нужно измельчить блендером)
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко или кефир – 1 стакан
  • Соль, перец
  • Шампиньоны – 500 г

Способ приготовления

  1. Натереть на крупной терке кабачки, добавить измельченные овсяные хлопья и все остальные ингредиенты. Перемешать.
  2. Выпекать блинчики на сковороде слегка смазанной маслом, накрыв крышкой.
  3. Обжарить грибы с луком. Фаршировать блины пока горячие.

К завтраку можно приготовить оригинальные гренки с тартаром из лосося и клубникой.

Здесь читайте, как приготовить японские блины окономияки.

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