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"Крепвіль" або "Молочна дівчинка" – рецепт ніжного млинцевого торта з Франції

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
6 серпня, 15:21
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Ніжний, стримано солодкий він точно стане вашим фаворитом. Попри всю красу торта, рецепт його простий – потрібно спекти млинці, зробити вершковий крем і сформувати. Прикрасити десерт можна ягодами, шоколадом або горіхами
Млинцевий торт "Крепвіль"
Млинцевий торт "Крепвіль" / Фото: instagram.com/olga_bogacheva_prof/

У цього торта французьке коріння. І якщо історія з печивом "Фінансьє" зрозуміла, його придумали для місцевих фінансистів ще в 19-му столітті, то про те, хто вперше приготував "Крепвіль", невідомо. "Креп" – тонкі млинці, так можна пояснити його назву. А "Молочна дівчинка", друге ім'я десерту, ймовірно, тому, що крем для нього готується на основі вершків або молока. Прикрашати "Крепвіль" можна по-різному. Любите шоколадні десерти – додайте какао, більше до душі ягідні – беріть ягоди або фрукти. Обов'язково приготуйте цей торт, не пошкодуєте. Якщо плануєте пікнік, то важливо знати, де купити продукти за приємними цінами – подробиці читайте в цьому матеріалі.

Торт "Крепвіль": покроковий рецепт

Інгредієнти для млинців

  • Пшеничне борошно, холодна вода – 1 ск.
  • Яйця – 2 шт.
  • Цукор – 30 г
  • Какао – 4 ст. л.
  • Сіль на кінчику ножа

Для крему

  • Вершки – 200 мл
  • Кеш'ю – 150 г (можна замінити іншими)
  • Зварена кава – 20 г
  • Цукор – 50 г
  • Вершкове масло – 40 г
  • Кориця – половина ч. л.

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром. Додати інші інгредієнти, збити міксером. Випекти млинці.
  2. Кеш'ю залити окропом і залишити розбухати на дві години. Потім подрібнити.
  3. Вершки довести до кімнатної температури, масло розтопити. Змішати в блендері всі інгредієнти до однорідної маси.
  4. На тарілку викласти млинець і покрити його кремом. Зверху викласти наступний млинець і так далі.
  5. Поставити торт у холодильник на кілька годин або на ніч. Прикрасити какао.

З відео дізнаєтеся рецепт кіша з черешнею і мигдалем. Використовувати можна іншу ягоду.

Тут дізнаєтеся рецепт найніжнішого французького бісквіта "Женуаз".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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