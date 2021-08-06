"Крепвіль" або "Молочна дівчинка" – рецепт ніжного млинцевого торта з Франції

У цього торта французьке коріння. І якщо історія з печивом "Фінансьє" зрозуміла, його придумали для місцевих фінансистів ще в 19-му столітті, то про те, хто вперше приготував "Крепвіль", невідомо. "Креп" – тонкі млинці, так можна пояснити його назву. А "Молочна дівчинка", друге ім'я десерту, ймовірно, тому, що крем для нього готується на основі вершків або молока. Прикрашати "Крепвіль" можна по-різному. Любите шоколадні десерти – додайте какао, більше до душі ягідні – беріть ягоди або фрукти. Обов'язково приготуйте цей торт, не пошкодуєте. Якщо плануєте пікнік, то важливо знати, де купити продукти за приємними цінами – подробиці читайте в цьому матеріалі.
Торт "Крепвіль": покроковий рецепт
Інгредієнти для млинців
- Пшеничне борошно, холодна вода – 1 ск.
- Яйця – 2 шт.
- Цукор – 30 г
- Какао – 4 ст. л.
- Сіль на кінчику ножа
Для крему
- Вершки – 200 мл
- Кеш'ю – 150 г (можна замінити іншими)
- Зварена кава – 20 г
- Цукор – 50 г
- Вершкове масло – 40 г
- Кориця – половина ч. л.
Спосіб приготування
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- Збити яйця з цукром. Додати інші інгредієнти, збити міксером. Випекти млинці.
- Кеш'ю залити окропом і залишити розбухати на дві години. Потім подрібнити.
- Вершки довести до кімнатної температури, масло розтопити. Змішати в блендері всі інгредієнти до однорідної маси.
- На тарілку викласти млинець і покрити його кремом. Зверху викласти наступний млинець і так далі.
- Поставити торт у холодильник на кілька годин або на ніч. Прикрасити какао.
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