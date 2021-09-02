Організатори "Міс Україна" показали нову корону вартістю 3 мільйони доларів. 5 фактів про неї

Володарка титулу "Міс Україна" 2019 Маргарита Паша / Фото: facebook.com/missukraineofficial

З конкурсом краси "Міс Україна" частіше пов'язують величезну кількість скандалів. Насправді ж дівчата беруть участь у змаганні, щоб отримати заповітну корону і визнання, як найкрасивішої в країні.

Сьогодні організатори конкурсу представили публіці нову корону для конкурсу "Міс Україна – 2021". Розповідаємо про п'яти цікавих фактах про неї.

1. Над створенням дорогоцінної тіари працював ювелір світового класу Джейкоб Арабо. Він є засновником компанії Jacob&Co, а публіці широко відомий як "Король блиску". Ювелірні прикраси і годинник у Джейкоба замовляють сильні світу цього, а також голлівудські зірки, серед яких Jay-Z, Бекхеми, Кім Кардашян та Каньє Вест, Дженніфер Лопес і Наомі Кемпбелл.

2. Корона виготовлена з білого золота і інкрустована 300 каратами дорогоцінних каменів. Ювелір прикрасив її 1250 діамантами і 27 сапфірами.

3. Над виробом Джейкоб працював три місяці.

4. Вартість корони оцінюють в 3 мільйони доларів.

5. Сам Джейкоб створив корону в подяку за членство в журі конкурсу "Міс Україна". Саме йому випала честь вручити її переможниці цього року.

Дивіться в ролику про скандал з учасницею конкурсу:

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