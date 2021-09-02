Организаторы "Мисс Украина" показали новую корону стоимостью 3 миллиона долларов. 5 фактов о ней

Обладательница титула "Мисс Украина" 2019 Маргарита Паша / Фото: facebook.com/missukraineofficial

С конкурсом красоты "Мисс Украина" чаще связывают огромное количество скандалов. На самом же деле девушки принимают участие в состязании, чтобы получить заветную корону и признание, как самой красивой в стране.

Сегодня организаторы конкурса представили публике новую корону для конкурса "Мис Украина – 2021". Рассказываем о пяти интересных фактах о ней.

1. Над созданием драгоценной тиары работал ювелир мирового класса Джейкоб Арабо. Он является основателем компании Jacob & Co, а публике широко известен как "Король блеска". Ювелирные украшения и часы у Джейкоба заказывают сильные мира сего, а также голливудские звезды, среди которых Jay-Z, Бекхэмы, Ким Кардашьян и Канье Уэст, Дженнифер Лопес и Наоми Кэмпбелл.

2. Корона изготовлена из белого золота и инкрустирована 300 каратами драгоценных камней. Ювелир украсил ее 1250 бриллиантами и 27 сапфирами.

3. Над изделием Джейкоб работал три месяца.

4. Стоимость короны оценивают в 3 миллиона долларов.

5. Сам Джейкоб создал корону в благодарность за членство в жюри конкурса "Мисс Украина". Именно ему выпала честь вручить ее победительнице в этом году.

Смотрите в ролике о скандале с участницей конкурса:

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