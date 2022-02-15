Обмеження при омікроні – чи небезпечно скасовувати карантин, коли захворюваність зростає, відповів доктор Комаровський

Нині скрізь вирує омікрон, але як у Європі, так і в Україні уряди скасовують обмеження. Чому так відбувається, невже ні небезпеки у цього вірусу чи влада така байдужа до своїх громадян? Таке питання поставили популярному педіатру Євгену Комаровському в ефірі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24". І кандидат медичних наук відповів.

Давайте спочатку поставимо конкретне питання – навіщо вводяться обмеження? Сенс обмежень – зменшити навантаження на охорону здоров'я, – каже Євген Комаровський. – При тому, що наразі величезне зростання захворюваності, рівень госпіталізації людей залишається низьким; рівень смерті від ускладнень ковіда теж залишається низьким. І це відбувається завдяки вакцинації.

Штам "Омікрон" менш небезпечний у плані ускладнень та смертності, хоч і дуже заразний, карантин його не зупинить, тому локдауна не буде / Фото: istockphoto.com

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Країни, які нині прибирають обмеження – ті самі Данія чи Британія, наприклад, там високий рівень вакцинації, у них щеплено понад 70% населення, зазначає доктор Комаровський. Але знову-таки там, де не щеплені діти – акцент на них, оскільки діти тепер хворіють найчастіше.

Зупинити омікрон напівзаходами практики неможливо, його заразність величезна. Хоч увесь світ ще з початку грудня знав, що прийде цей штам, пробували обмеження, закривалися – все одно цей вірус скрізь, – каже кандидат медичних наук. – Тому цей вірус все одно вражатиме нас, плюс він схожий, скажімо так, на ті ГРВІ, до яких ми звикли.

Тобто омікрон частіше протікає як хвороба верхніх дихальних шляхів, яка рідко когось приводить до лікарні, зазначає Євген Комаровський. Навіщо тоді запроваджувати обмеження та гробити економіку?

Також ми писали, що омікрон небезпечний для людей їхніх груп ризику, читайте "Чому всі мають знати про групи ризику".

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