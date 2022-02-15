Ограничения при омикроне – опасно ли отменять карантин, когда заболеваемость растет, ответил доктор Комаровский

Сейчас везде бушует омикрон, но как в Европе, так в Украине правительства отменяют ограничения, почему так происходит, неужели нет опасности у этого вируса или власти такие равнодушные к своим гражданам? Такой вопрос задали популярному педиатру Евгению Комаровскому в эфире "Время Голованова" на телеканале "Украина 24". И кандидат медицинских наук дал ответ.

Давайте сначала зададим конкретный вопрос – для чего вводятся ограничения? Смысл ограничений – уменьшить нагрузку на здравоохранение, – говорит Евгений Комаровский. – При том, что сейчас есть огромный рост заболеваемости, уровень госпитализации людей остается низким; уровень смерти от осложнений ковида – тоже остается низким. И это происходит именно благодаря вакцинации.

Штамм "Омикрон" менее опасный в плане осложнений и смертности, хотя и очень заразный, карантин его не остановит, поэтому локдауна не будет / Фото: istockphoto.com

Реклама

Страны, которые сейчас убирают ограничения – те же Дания или Британия, например, там высокий уровень вакцинации, у них привиты более 70% населения, отмечает доктор Комаровский. Но опять таки там, где не привитые дети – акцент на них, поскольку дети сейчас болеют чаще.

Остановить омикрон полумерами практики невозможно, его заразность огромная. Хоть весь мир еще с начала декабря знал, что придет этот штамм, пробовали ограничения, закрывались – все равно этот вирус везде, – говорит кандидат медицинских наук. – Поэтому этот вирус все равно будет нас поражать, плюс он похож, скажем так, на те ОРВИ, к которым мы привыкли.

То есть, омикрон чаще протекает, как болезнь верхних дыхательных путей, которая редко кого приводит в больницу, отмечает Евгений Комаровский. Зачем тогда вводить ограничения и гробить экономику?

Также мы писали, что омикрон опасен для людей их групп риска, читайте "Почему все должны знать про группы риска".

Реклама

А также вас может заинтересовать, когда можно лечить коронавирус самостоятельно, а "Когда вызывать скорую при ковиде и ОРВИ".