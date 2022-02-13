Лікар Комаровський пояснив, чому про групи ризику по ковіду мають знати всі

Євген Комаровський нагадав, що до груп ризику по ковіду належить не лише люди старше 65 років. І чому для таких людей небезпечний будь-який штам вірусу

Небезпека для груп ризику захворюваності на ковід несуть усі штами, включаючи "Омікрон" . Євген Комаровський підкреслив, що незважаючи на те, що більшість людей хворіє на "Омікрон" легко, всі повинні знати про так звані групи ризику – про ці та інші важливі моменти популярний педіатр розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Давайте ще раз, усією країною зрозуміємо, що таке група ризику по ковіду, – каже кандидат медичних наук, – це принципово, – людина відноситься до групи ризику тоді, коли хвороба з високою ймовірністю може погіршити ]] прогноз та збільшити ризик смерті під час інфікування коронавірусом.

Чому? Тому що у таких людей є захворювання, що погіршують прогноз перебігу ковідe, в тому числі і "Омікрону. Якщо людині з групи ризику або взагалі будь-кому при ускладненні ковіда різко стає гірше, припиніть самолікування І знайте, що до станів чи захворювань, за якими визначається група ризику, відносяться:

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в першу чергу вік 65+ Якщо людина в такому віці, то вона автоматично потрапляє в групу ризику по ковіду.

Якщо людина в такому віці, то вона автоматично потрапляє в групу ризику по ковіду. хронічні стани – ожиріння, гіпертонія, хронічні хвороби серця, легенів, нирок, цукровий діабет другого типу (це не інсулінозалежний, а набутий, який завжди межує з ожирінням).

Крім літнього віку, рис важкої течії ковіда та смерті від ускладнень підвищує діабет, хвороби серця, нирок, ожиріння і не тільки / Фото: Pixabay

Це ті ситуації, коли про жодне самолікування у разі інфікування не повинна йти мова, таким людям у разі захворювання, а одразу звертатися до лікарів, – підбив підсумок Євген Комаровський.

Бажаєте ще дізнатися більше за темою, чи небезпечний новий штам коронавірусу та як відрізнити "Омікрон" від інших видів ковіду, читайте "Доктор Комаровський назвав 2 головні симптоми "Омікрону" та порадив лікування".

Також раніше ми писали, чому важливо робити ковід-щеплення, незважаючи на те, що щеплені люди теж можуть захворіти. Читайте "Чому вакцинація важлива, хоча щеплені від ковіда теж хворіють".