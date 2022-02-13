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Лікар Комаровський пояснив, чому про групи ризику по ковіду мають знати всі

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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13 лютого, 08:00
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Євген Комаровський нагадав, що до груп ризику по ковіду належить не лише люди старше 65 років. І чому для таких людей небезпечний будь-який штам вірусу

Небезпека для груп ризику захворюваності на ковід несуть усі штами, включаючи "Омікрон" . Євген Комаровський підкреслив, що незважаючи на те, що більшість людей хворіє на "Омікрон" легко, всі повинні знати про так звані групи ризику – про ці та інші важливі моменти популярний педіатр розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Давайте ще раз, усією країною зрозуміємо, що таке група ризику по ковіду, – каже кандидат медичних наук, – це принципово, – людина відноситься до групи ризику тоді, коли хвороба з високою ймовірністю може погіршити ]] прогноз та збільшити ризик смерті під час інфікування коронавірусом.

Чому? Тому що у таких людей є захворювання, що погіршують прогноз перебігу ковідe, в тому числі і "Омікрону. Якщо людині з групи ризику або взагалі будь-кому при ускладненні ковіда різко стає гірше, припиніть самолікування І знайте, що до станів чи захворювань, за якими визначається група ризику, відносяться:

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  • в першу чергу вік 65+ Якщо людина в такому віці, то вона автоматично потрапляє в групу ризику по ковіду.
  • хронічні стани – ожиріння, гіпертонія, хронічні хвороби серця, легенів, нирок, цукровий діабет другого типу (це не інсулінозалежний, а набутий, який завжди межує з ожирінням).

Крім літнього віку, рис важкої течії ковіда та смерті від ускладнень підвищує діабет, хвороби серця, нирок, ожиріння і не тільки
Крім літнього віку, рис важкої течії ковіда та смерті від ускладнень підвищує діабет, хвороби серця, нирок, ожиріння і не тільки / Фото: Pixabay

Це ті ситуації, коли про жодне самолікування у разі інфікування не повинна йти мова, таким людям у разі захворювання, а одразу звертатися до лікарів, – підбив підсумок Євген Комаровський.

Бажаєте ще дізнатися більше за темою, чи небезпечний новий штам коронавірусу та як відрізнити "Омікрон" від інших видів ковіду, читайте "Доктор Комаровський назвав 2 головні симптоми "Омікрону" та порадив лікування".

Також раніше ми писали, чому важливо робити ковід-щеплення, незважаючи на те, що щеплені люди теж можуть захворіти. Читайте "Чому вакцинація важлива, хоча щеплені від ковіда теж хворіють".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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