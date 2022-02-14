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Самоізоляція при "Омікроні лише 5 днів, а захворюваність зростає – що робити, відповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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14 лютого, 06:00
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Терміни самоізоляції в Україні знизили до 5 днів, за умови відсутності симптомів ковіда, хоча хворих дедалі більше. Євген Комаровський розповів про прогноз

Скоротити термін самоізоляції при ковіді – рішення прийняте, незважаючи на зростання захворюваності, викликаної "Омікроном" . Що з цього приводу вважає відомий педіатр Євген Комаровський, лікар розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24", а також відповів на інші запитання телеглядачів.

Зараз ми спостерігаємо до 60 тисяч хворих на коронавірус на добу, за статистикою МОЗ України, так триватиме ще кілька тижнів. Але потім рівень захворюваності знижуватиметься, бо "Омікрон" призводить до значно меншої смертності, ніж "Дельта"

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"Омікрон" менш небезпечний, ніж "Дельта", тому термін самоізоляції знижено до 5 днів. Але для групи ризику це штам також небезпечний
"Омікрон" менш небезпечний, ніж "Дельта", тому термін самоізоляції знижено до 5 днів. Але для групи ризику це штам також небезпечний / Фото: unsplash.com

Незважаючи на те, що на ковід зараз хворіють досить чимало людей, терміни самоізоляції знижено до 5 діб, і можна навіть не робити ПЛР-тест. А якщо ПЛР зробили і він негативний, то можна припинити самоізоляцію і раніше.

Справді цифра в 60000 хворих за даними МОЗ, стосовно "Омікрону" – це цифра не дуже страшна, – каже Євген Комарвський, – але охорона здоров'я може не витримати, якщо величезна кількість людей потребуватиме лікування в стаціонарі. Так, "Омікрон" рідше викликає стани, що вимагають госпіталізації, але штам небезпечний для людей із груп ризику.

Тому кандидат медичних наук просить людей старше 65 років, а також інших із групи ризику, тих, хто має хронічні захворювання (діабет, хвороби нирок, ожиріння тощо). відповідально ставитись до свого здоров'я.

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І у разі захворювання людям із груп ризику – відразу звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Також не ігноруєте носіння масок, вакцинацію та інші заходи профілактики.

Хто саме належить до груп ризику за ковідом, ми писали раніше, читайте "Чому про групи ризику по ковіду мають знати всі".

Також вам може бути цікаво, навіщо вакцинуватися від ковіду, якщо навіть щеплення не дає гарантій не захворіти, читайте "Чому вакцинація важлива, хоча навіть щеплені хворіють".

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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