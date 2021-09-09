Новий тренд в макіяжі: мейкап вух (фото)

Новий тренд в макіяжі на весну 2022 / Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

У Нью-Йорку стартував Тиждень моди сезону весна-літо – 2022. У перші дні свої колекції вже встигли показати Proenza Schouler, на подіумі яких пройшлися Джіджі Хадід і падчерка віце-президента США Камали Харріс Елла Емхофф, улюбленець Мішель Обами Prabal Gurung, а Pantone представили колірну палітру майбутнього сезону.

Ми ж у захваті від колекції Collina Strada. Показ бренду пройшов на даху нью-йоркського хмарочоса, простір якого було прикрашено капустою, морквою та іншими овочами. Сама колекція була присвячена природі.

Collina Strada SS 2022 / Фото: Vogue

На окрему увагу заслуговує макіяж моделей, який був натхненний спекотним літнім днем в казковому саду. Над ним працювала візажист Еллі Сміт.

Вона посипала вуха моделей (і кінчики їх пальців) райдужними блискітками і пігментами зеленого, золотого, помаранчевого, жовтого і синього кольорів. Візажист хотіла домогтися ефекту казкового ельфійського пилу і абстрактного експресіонізму.

Сміт змішала пігменти M.A.C і тіні для повік з кремовою основою і нанесла все це на мочки і окружність вух.

Звичайно, більшість із нас не виділяють вуха макіяжем, обмежуючись тільки сережками або кафами, але дизайнери зі шкіри геть лізуть, щоб створити щось нове і незвичайне. Подивимося, чи приживеться новий тренд, чи залишиться лише фантазією креативників.

Дивіться відео про ціновий діапазон під час вибору косметичних засобів:

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