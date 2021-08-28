Помада Dior, туш Givenchy і ще багато всього: головні б'юті-засоби осені до 700 грн

Косметичні магазини в останні дні літа влаштовують розпродажі. Розбираємося, як заощадити напередодні осені і поповнити косметичку кращими б'юті-продуктами

/ Фото: instagram.com/givenchyofficial, unsplash.com

З настанням осені наш бюджет і так сильно страждає від витрат на оновлення гардеробу. Ми носимося по магазинах у пошуках трендових речей для щоденного походу в офіс, перевищуючи кредитний ліміт із запаморочливою швидкістю. Плюс до всього, необдумані витрати на ще одну ефектну блузку, яку ви надягнете максимум один раз.

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Запити при виборі ідеальної одягу з року в рік одні і ті ж. На щастя, магазини радують останніми літніми знижками.

Коли ж справа стосується косметики, тут справа ускладнюється ще більше. Кожен сезон б'юті-бренди намагаються апгрейдити колекції, створювати нові формули для звичних продуктів, оновлюючи дизайн футлярів помад і флаконів улюблених ароматів.

Не будемо вас мучити, ми переглянули масу варіантів і вибрали 14 кращих б'юті-засобів, якими варто поповнити косметичку вже зараз, скориставшись прийнятними цінами.

Дивіться наш список, до якого увійшли засоби декоративної і доглядової косметики всього до 700 гривень.

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/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

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/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

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/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

/ Фото: brocard.ua

Дивіться відео про популярної корейської косметиці :

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