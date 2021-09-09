Новый тренд в макияже: мейкап ушей

Новый тренд в макияже на весну 2022 / Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды сезона весна-лето – 2022. В первые дни свои коллекции уже успели показать Proenza Schouler, на подиуме которых прошлись Джиджи Хадид и падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф, любимец Мишель Обамы Prabal Gurung, а Pantone представили цветовую палитру будущего сезона.

Мы же в восторге от коллекции Collina Strada. Показ бренда прошел на крыше нью-йоркского небоскреба, а пространство было украшено капустой, морковью и другими овощами. Сама коллекция была посвящена природе.

Collina Strada SS 2022 / Фото: Vogue

Отдельного внимания заслуживает макияж моделей, который был вдохновлен жарким летним днем ​​в сказочном саду. Над ним работала визажист Элли Смит.

Она посыпала уши моделей (и кончики их пальцев) радужными блестками и пигментами зеленого, золотого, оранжевого, желтого и синего цветов. Визажист хотела добиться эффекта сказочной эльфийской пыли и абстрактного экспрессионизма.

Смит смешала пигменты M.A.C и тени для век с кремовой основой и нанесла все это на мочки и окружность ушей.

Конечно, большинство из нас не выделяют уши макияжем, ограничиваясь только серьгами либо кафами, но дизайнеры из кожи вон лезут, чтобы создать что-то новое и необычное. Посмотрим, приживется ли новый тренд или останется лишь фантазией креативщиков.

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