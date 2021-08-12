Louis Vuitton випустили сумку у вигляді чашки для кави за 60 тисяч гривень (фото)

/ Фото: Louis Vuitton
Louis Vuitton, в костюмі-піжамі яких Тіна Кароль прийшла на радіо в Казахстані, випустили новий аксесуар – сумку у вигляді чашки для кави. Над її створенням працював креативний директор чоловічого підрозділу компанії Вірджил Абло.
Вперше аксесуар був представлений на показі колекції бренду сезону осінь-зима – 2021 у Тенісному клубі Парижа.
Виріб коричневого кольору виготовлено з натуральної шкіри, має білу "кришку", яка відкривається за допомогою блискавки. Також на сумці нанесені класична бежева монограма і білий напис Louis Vuitton. Сумка оснащена 42-сантиметровим плечовим ременем, довжину якого можна регулювати до 53 сантиметрів.
Розміри сумки невеликі – її висота близько 19 сантиметрів, ширина – 14.
Сумку можна купити в бутиках бренду за 2350 доларів, що приблизно дорівнює 62 тисячам гривень.
Не дивлячись на захмарну ціну на річ, сумка, схоже, буде користуватися попитом у любителів нестандартних аксесуарів.
Дивіться в ролику про дизайнера Патріка-Луї Виттоне :
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