Louis Vuitton выпустили сумку в виде чашки для кофе за 60 тысяч гривен (фото)

Мини-сумка Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton
Louis Vuitton, в костюме-пижаме которых Тина Кароль пришла на радио в Казахстане, выпустили новый аксессуар – сумку в виде чашки для кофе. Над ее созданием работал креативный директор мужского подразделения компании Вирджил Абло.
Впервые аксессуар был представлен на показе коллекции бренда сезона осень-зима – 2021 в Теннисном клубе Парижа.
Изделие коричневого цвета изготовлено из натуральной кожи, имеет белую "крышку", которая открывается с помощью молнии. Также на сумке нанесены классическая бежевая монограмма и белая надпись Louis Vuitton. Сумка оснащена 42-сантиметровым съемным плечевым ремнем, длину которого можно регулировать до 53 сантиметров.
Размеры сумки небольшие – ее высота около 19 сантиметров, ширина – 14.
Сумку можно купить в бутиках бренда за 2350 долларов, что приблизительно равно 62 тысячам гривен.
Не смотря на заоблачную цену на вещь, сумка, похоже, будет пользоваться спросом у любителей нестандартных аксессуаров.
Смотрите в ролике о дизайнере Патрике-Луи Виттоне:
Ранее мы рассказывали:
- Тина Кароль в топе за 33 тыс. грн от Louis Vuitton закупилась на рынке в Казахстане (фото)
- Киркоров похвастался эксклюзивной сумкой от Louis Vuitton за 371 тысячу гривен
- Серебряные чемоданы и грезы о путешествиях: как прошел мужской показ Louis Vuitton во время пандемии (фото)