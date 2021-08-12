Каперси – всі тонкощі застосування в різних стравах

До яких страв варто додати каперси / Фото: depositphotos.com

Ще якихось 10-15 років тому про те, як правильно застосовувати каперси, багато хто не здогадувалися. З їхньою появою виникло питання – чому вони такі популярні за межами країни та скільки їх потрібно додавати в їжу. Смак у каперсів специфічний: для когось вони – гіркі й солоні, хтось відчуває яскраво виражений гірчично-пряний смак. Ми вже знаємо, який соус потрібно додати в салат, щоб він став особливим, тепер розберемося, яку їжу помітно поліпшать каперси. Цей матеріал допоможе визначитися з магазинами, де вигідно купити продукти для пікніка.

Каперси: тонкощі вибору і застосування

Крупні каперси менш гострі, ніж дрібні / Фото: unsplash.com

Перед тим, як купити банку з каперсами, потрібно знати, що для кулінарії їх або маринують в оцті та олії, або консервують із сіллю та іншими спеціями. Якщо каперси консервовані із сіллю, то перед використанням, їх потрібно промити в воді.

Великі каперси все-таки не такі гострі, навіть з легкою кислинкою, а дрібні – можуть бути гіркими з різким смаком.

При нагріванні, як запевняють кулінари, каперси швидко втрачають смак. Тому в гарячі страви додавайте їх за 5-7 хвилин до того, як заберете їжу з вогню. Якщо готувати з ними перші страви і додати на самому початку, вони можуть просто розчинитися.

У яких стравах можна використовувати каперси

Додавайте каперси в солянку наприкінці приготування / Фото: Depositphotos

Солянка. Класичний її рецепт вимагає наявності маслин і солоних огірків, це все частково можна замінити каперсами. Важливо, додавати їх за кілька хвилин до закінчення приготування солянки.

"Олів'є". У рецепті Люсьєна Олів'є, що датується 1904 роком, у складі салату має бути "чверть фунта каперсів". Для експерименту можна замінити певну кількість огірків на каперси.

Соус "Тартар" та інші соуси до м'яса та риби. Правильний рецепт цього класичного соусу, крім корнішонів, має містити каперси. Саме вони надають "Тартару" трохи смакової різкості.

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Рагу. У нього кулінари радять додавати каперси на початку приготування. Ще краще, покласти їх у зажарку разом з цибулею і солодким перцем, а потім додати інші овочі, м'ясо й тушкувати разом.

Спагеті. Вірніше, в соусі для спагеті. Наприклад, можна розчавити зубчик часнику, обсмажити його на оливковій олії. Щойно він дасть аромат, прибрати його зі сковороди і додати туди подрібнені помідори і ложку каперсів. Потім треба трохи протушкувати соус і полити пасту.

Соус (масло) для стейка. Потрібно взяти вершкове масло, розм'якшити його і додати нарізані каперси. Потім – ваші улюблені спеції. Тепер масло можна скласти в контейнер і покласти в холодильник. Коли знадобиться, відрізайте по шматку і кладіть його на гарячий стейк.

Маринади для курки і риби. Разом зі спеціями до ваших звичних маринадів можна додати каперси. Класти їх у маринади цілком або нарізаними – на ваш розсуд.

З відео дізнаєтеся, як приготувати коропа в томатному маринаді. Туди, до речі, теж можна додати каперси.

Каперси можна додати і до м'ясних паштетів – найкращі їхні рецепти зібрано тут.