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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Спеції – вичерпний гайд з правильного застосування

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
5 серпня, 13:51
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Крім духмяного та гострого перцю, додайте в м'ясні страви майоран, гвоздику і кмин, для птиці ідеальні розмарин, чебрець і базилік, а вівсяна каша стане смачніше з куркумою, гвоздикою і корицею
Які спеції поліпшать смак будь-якої страви
Які спеції поліпшать смак будь-якої страви / Фото: Инстаграм

Навіть якщо ви можете похвалитися кулінарною майстерністю, нічого з приготовленого не буде ідеальним, якщо там немає свіжих ароматних спецій, які ви, звісно, правильно зберігайте. Хтось кладе їх інтуїтивно, а хтось з натхнення, щось підглянувши на кулінарних сайтах. Але для кожного продукту і страви існує окрема група спецій, які їм необхідні. Отже, повний гайд зі застосування спецій знайдете нижче, читайте і зберігайте. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, де і як вигідно закупити продуктів для пікніка.

Поєднання спецій з продуктами

Які саме спеції потрібно використовувати в кожній страві
Які саме спеції потрібно використовувати в кожній страві / Фото: freepik.com

М'ясо

Кращими спеціями для м'яса є червоний, чорний, духмяний перець. А ще його смак розкриє майоран, гвоздика, кмин сушена і свіжа цибуля. При приготуванні свинини на відкритому вогні додайте ягоди ялівцю, вони нададуть м'ясу пікантності.

Сушені трави краще додавати на початку приготування страви, а свіжі трави – наприкінці.

Птиця

Для птиці ідеальний чебрець, майоран, розмарин, шавлія, чебрець, базилік. Курку перед приготуванням слід натерти сумішшю трав або додати їх в соус, яким вона буде полита.

Риба

Риба любить лаврове листя, білий перець, імбир, духмяний перець, цибулю, коріандр, перець чилі, гірчицю, кріп. Один з кращих маринадів для риби: сіль, перець, часник, зелень, оливкова олія.

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Овочі

Беріть червоний перець, імбир, куркуму, коріандр, гірчицю, кардамон, кмин, чорний перець, духмяний перець, мускатний горіх, гвоздику.

Паштети

Це стосується паштетів, приготованих з м'яса і субпродуктів. Ідеальні – білий перець, кориця, імбир, лаврове листя, гвоздика, кориця, бадьян, імбир, кардамон.

Крупи

Гречана крупа буде смачніше, якщо покласти туди запашний перець, чилі, кумін, куркуму, гірчицю чорну, кріп (насіння), карі. При приготуванні манки використовуйте імбир, куркуму, корицю, мускатний горіх. Вівсянка буде смачніше з куркумою і гвоздикою, а перлова каша – імбиром, гвоздикою, духмяним перцем.

Не забудьте додати в пшеничну крупу імбир, карі, мускатний горіх, кардамон. Щодо рису, то беріть імбир, корицю, гвоздику, куркуму, кумин.

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Салати

Хибно думати, що салати можна лише перчити і солити. Це не так. Якщо готуєте салати з огірком, то сміливо додавайте фенхель, запашний перець.

Морквяні салати люблять хрін, м'яту, а також петрушку і чорний перець. Картопляні салати приправте паприкою, чебрецем, базиліком, селерою. У салатах з червонокачанної капусти добре використовувати базилік, імбир, хрін, м'яту, селеру.

Салати з томатів будуть смачніше з кропом, лавровим листям, гвоздикою, а також базиліком, естрагоном, часником, петрушкою, чорним перцем, лимоном. У фруктові салати додайте м'яту, корицю, імбир, ваніль, лимон.

Спаржа, стручкова квасоля, броколі, буряк, брюссельська капуста будуть смачніше, якщо ви додасте столову ложку лимонного соку.

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Десерти

Не бійтеся використовувати в десертах, крім кориці, гвоздику, бадьян, імбир, кардамон, духмяний перець, апельсинову цедру, аніс. Мускатний горіх чудово доповнює молочні продукти і сири в десертах – пудингах, кремах і солодких соусах.

Рецепт ніжного халумі, приготованого на мангалі, дізнаєтеся з відео.

Тут читайте про 17 пікантних альтернатив солі.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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