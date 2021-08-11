Що таке кава піколо і чому її варто спробувати

Піколо – родом із Австралії, чимось схожа на макіато і лате. Це прекрасний вибір для тих, хто п'є каву з молоком. Її можна пити часто і невеликими порціями, а приготувати напій – швидко і просто

Що таке кава піколо і як її приготувати / Фото: stocksnap.io

Лате, та не той. Піколо, за однією з версій, – винахід австралійських бариста. Цей напій хороший тим, що смак кави ви все-таки відчуваєте, молока в ньому порівняно небагато. У піколо його 70 мл, у лате – набагато більше, 100 мл. Якщо ви чудово вмієте готувати каву в джезві, то й піколо вам буде під силу. Дізнатися про цей напій і спробувати відтворити рецепти зможете нижче. А в цьому матеріалі дізнаєтеся, в яких магазинах найвигідніші ціни на продукти для пікніка.

Придуманий в Австралії шляхом тривалих спроб

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Каву піколо придумали в Австралії / Фото: unsplash.com

Місцеві бариста зголосилися контролювати якість обсмажування зерен для лате. Мета – знайти ідеальне просмаження для напою. Зрозуміло, що справа ця непроста, і в день їм доводилося випивати дуже багато кави. Порції лате, як ми знаємо, не маленькі.

Тому й було придумано ідеальну пропорцію: 20-30 мл кави і 60-80 мл молока. Напій оцінили всі й швидко підібрали йому назву – piccolo late, з італійської можна перекласти, як "мало молока". Дуже швидко піколо отримав широку популярність.

Які плюси у піколо

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Якщо ви любите каву з молоком, але щоб смак у чашці був усе-таки кави, а не молока, то це ідеальний варіант. При цьому молоко знижує кислотність кави, що добре для тих, у кого є проблеми зі шлунком. Смак піколо збалансований, його аромат доволі насичений.

Головні рекомендації з приготування піколо

Для піколо можна використовувати мелену каву або розчинну / Фото: Инстаграм

Для цього напою можна використовувати мелену каву або розчинну. Ясна річ, що найсмачніший піколо вийде зі свіжомелених зерен, важливо – середнього помелу. Звісно, воду для напою потрібно брати фільтровану або бутильовану, а молоко – якісне.

Жирність молока – неважлива, адже збивати його не потрібно. Підійде і 1,5-2%. Правильне поєднання для піколо – це 70% молока і 30% еспресо. Подавати – в склянках 100 мл.

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Класичний рецепт пікколо (в джезві)

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Інгредієнти

70 мл молока;

30 мл води;

7-9 г меленої кави;

цукор – за смаком.

Спосіб приготування

У прогріту джезву висипати каву і залити холодною водою. Готувати на невеликому вогні до появи пінки. Зняти з плити, коли піна підніметься. Для міцності можна знову повернути джезву на плиту після того, як піна опуститься. Підігріти молоко на плиті або в мікрохвильовій печі до появи пари. Перелити в чашку або склянку об'ємом 100 мл. Додати до нього свіжоприготовану каву. Перемішати. Додати цукор.

Рецепт піколо з розчинною кавою

Інгредієнти

70 мл молока;

30 мл води;

1 ч. л. розчинної кави;

цукор – за смаком.

Спосіб приготування

Залити каву гарячою кип'яченою водою, не окропом. Оптимальна температура для заварювання 95 градусів. Дати настоятися дві-три хвилини. Підігріти молоко у зручний спосіб до появи пари. Перелити в склянку або чашку. Влити свіжозаварену каву в молоко. Перемішати, додати цукор за бажанням.

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До піколо можна приготувати грінки з тартаром з лосося. Як це зробити – дивіться у відео.

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