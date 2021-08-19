Які аналізи потрібно здавати жінкам: 5 регулярних чекапів

Жінкам регулярно потрібно здавати цілий ряд аналізів крові і обстежуватися у гінеколога / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінкам через особливості їхньої фізіології і гормонального фону обов'язково потрібно проходити профілактичні медичні огляди, навіть якщо нічого не болить. Причому починати це потрібно замолоду. Які проблеми зі здоров'ям найчастіше виникають у жінок, як їх уникнути і які показники здоров'я важливо контролювати постійно – розповіла терапевт, сімейний лікар, фахівець УЗД-діагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресслужба

Навіщо здавати аналізи, якщо нічого не болить

Головний принцип цивілізованої медицини – це профілактика будь-яких захворювань, діагностика хвороб на ранніх стадіях. Саме щорічні профілактичні чекапи, тобто мінімум контролю основних показників здоров'я починаючи з молодого віку, допомагають уникнути серйозних проблем у майбутньому.

Наприклад, аутоімунні захворювання, якими частіше хворіють жінки і які посідають 3-тє місце за поширеністю в світі, довго ніяк себе не проявляють.

Молодий організм довго компенсує всі неполадки самостійно, відповідно, людину нічого не турбує і до лікаря вона не йде. Тим часом в організмі відбуваються зміни, які під впливом супутніх чинників в один момент "вистрілять".

Які проблеми зі здоров'ям часто виникають у жінок?

Так часто буває із захворюваннями ендокринної системи. Наприклад, тиреоїдит, коли в щитоподібній залозі починається запальний процес, можна виявити на ранній стадії. Те саме стосується гінекологічних проблем – жіноче здоров'я (як і чоловіче, втім) потрібно моніторити регулярно, оскільки онкологія жіночої репродуктивної системи часто розвивається роками безсимптомно.

Часто проблемні місячні й біль внизу живота жінка ігнорує, а треба йти до гінеколога / Фото: Depositphotos

Особливо важливо це у віці 35+, коли рак шийки матки може прогресувати буквально за пів року – рік, а до цього жінку нічого не турбувало. Точніше, на проблеми з менструальним циклом або незначні виділення багато жінок воліє не звертати уваги. А дарма.

Які аналізи важливо здавати жінкам?

Насамперед, незалежно від віку, статі, наявності або відсутності інтимного життя, скарг, потрібно щонайменше раз на рік здавати загальний аналіз крові, сечі, робити рентген-діагностику грудної клітки, УЗД органів черевної порожнини та нирок. А також перевіряти зір у офтальмолога. Саме жінкам, крім такого чекапу, важливо:

1. Починаючи з підліткового віку проходити щорічний профілактичний огляд у гінеколога із взяттям аналізу з шийки матки на цитологію (ПАП-тест). Це дослідження допомагає виявити на ранніх стадіях рак, а також інфікування папіломавірусом (який викликає онкологію). Також гінеколог візьме аналіз, щоб перевірити мікрофлору піхви. Жінкам після 40 років потрібно відвідувати гінеколога 2 рази на рік.

2. Перевірятися у мамолога та робити обстеження грудей, особливо якщо вам 35+. Це допоможе уникнути раку грудей, а також вчасно виявити доброякісні утворення в молочних залозах, що не рідкість для жінок у будь-якому віці. Жінкам до 40 років також рекомендується щорічно робити УЗД молочних залоз, після 40 – мамографію.

Як часто здавати кров на гормони або цукор?

3. Дослідження крові на гормони щитоподібної залози важливо робити навіть молодим жінкам. Що доросліша жінка, то частіше в неї можуть виникати збої в роботі щитівки. Тому якщо вам 35+, то раз на рік робіть такий чекап. Також важливі й інші аналізи крові.

4. Біохімія крові на цукор і холестерин. Моніторинг рівня глюкози покаже, чи є проблеми з обміном вуглеводів і загроза розвитку діабету. А за підвищення концентрації в крові холестерину можуть відкладатися холестеринові бляшки на стінках судин.

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Регулярно перевіряйте кров на цукор, холестерин і рівень феритину / Фото: freepik.com

Тому якщо вам більше як 40, то перевіряти холестерин варто щонайменше раз на 3 роки. А цукор крові – раз на рік, оскільки цукровий діабет тепер вражає і молодь, довго ніяк себе не виявляючи.

5. Аналіз крові на феритин – білок заліза. У жінок часто виникає дефіцит заліза в організмі (через менструації, дієти, зміни гормонального фону, вагітність). А загальний аналіз крові не покаже початку залізодефіцитної анемії, тобто гемоглобін може бути в нормі. Тому важливо додатково контролювати рівень феритину.

Взагалі є такий аналіз крові, як пакет "контроль анемії". У його склад входить аналіз рівня сироваткового заліза, феритину і трансферитину, вітамінів групи В (фолієвої кислоти і В12). Ці показники важливі для жінки, якщо у неї є схильність до анемії.

Важливо! Крім основного чекапу, не забувайте про те, що симптоми, що виникають, теж вимагають додаткової діагностики. Також не ігноруйте вакцинацію.

Які додаткові аналізи можуть знадобитися жінкам

Про важливість вакцинації лікарі говорять щодня, я лише нагадаю, що від деяких захворювань можна захиститися вакцинами, котрих немає в дитячому календарі обов'язкових щеплень. Наприклад, щеплення від папіломавірусу роблять дівчаткам до початку статевого життя. Але для жінок, які вже ведуть інтимне життя, це теж актуально.

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Щеплення від папіломавірусу рекомендується робити і жінкам, і чоловікам, які змінили партнера (навіть разово). Тобто не тільки за частої зміни партнерів, а навіть коли один стабільний сексуальний партнер замінює іншого. Якщо вас турбують будь-які симптоми або ситуації, найправильніше рішення – порадитися із сімейним лікарем. А не із сусідами, знайомими або гуглом.

Жінкам, які частіше за чоловіків загоряють і користуються косметикою, також не завадить періодично оглядати шкіру. І якщо бачите підозрілу зміну родимок, родимих плям, появу нових, слід звернутися до дерматолога.

Зауваження! Незалежно від віку корисно мати вдома тонометр, щоб періодично контролювати артеріальний тиск, оскільки тепер нерідко у молоді трапляються захворювання нирок, які дають підвищення тиску (а людина цього може не відчувати).

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