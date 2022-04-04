Як заспокоїтись без пігулок – ТОП-10 седативних засобів від самої природи

Заспокоїтись без таблеток допоможе женьшень, валеріана та інші седативні засоби від самої природи / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Стрес від війни з Росією зростає з кожним днем, а ментальної розрядки не настає, що робити? Якщо ви не хочете приймати синтетичні заспокійливі , але знаходитесь у стресі , то скористайтесь списком природних седативних засобів від еко-активістки та засновниці екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк .

Отже, № 1 – корінь маки. Стародавні інки використовували цей корінь задля зменшення симптомів тривоги і депресії. А сучасні натуропати радять додавати корінь маки (подрібнений) у каші спортсменам та всім, у кого серйозні емоційні та фізичні навантаження.

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Китайська медицина поділилася з нами знаннями про природний седативний засіб № 2 – радіолу або як його називають китайці, "золотий корінь" . Радіола знижує втому, стан тривожності та гніву, а також покращує настрій. Крім того, ця рослина допомагає захистити клітини мозку від окисного пошкодження та знижує артеріальний тиск.

У найскладніші періоди життя варто додати до раціону продукти з вітаміном С або вітамінний комплекс / Фото: Колаж: Сьогодні

Бажаєте щось більш звичне – використовуйте корінь валеріани. Цей ефективний природний засіб допомагає при депресії, безсонні, нервозності, тривожних станах. Можна заварити дві чайні ложки кореня валеріани гарячою водою (80 градусів), залишити настоятись і приймати перед сном.

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Також прийде на допомогу нервовій системі у найскладніші періоди життя вітамін С (дозування 500 мг), або додайте в меню більше листової зелені, болгарського перцю, цитрусових, чаю з шипшини, квашеної капусти, волоських горіхів, смородини, обліпихи, ківі, петрушки, кропу, брюссельської, кольорової капусти. Всі ці овочі та плоди багаті на вітамін С.

Які ще природні заспокійливі допоможуть боротися зі стресом та зміцнити нерви? Чи правда, що зміцнить нервову систему допоможе Омега-3 та магній? Чому при стресі також рекомендують корінь женьшеню? Пам'ятку, яка допоможе впоратися з тривогою, стресом та підтримати здоров'я, читайте на Vogue.ua .

Також впоратися з тривогою та безпорадністю допоможуть 5 лайфхаків від Євгена Клопотенка .

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А порадами, як знизити рівень адреналіну і привести нерви до ладу , поділилася психолога Олена Адамова