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Як знизити рівень адреналіну і привести нерви до ладу – порада психологині Олени Адамової

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 квітня, 10:00
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Високий рівень адреналіну в крові, що виникає через стрес, виснажує наш організм. Як знизити адреналін, розповідає відома психологиня Олена Адамова.
Знизити рівень адреналіну і привести нерви до пасма допоможуть дихальні вправи, спорт, заспокійливий чай
Знизити рівень адреналіну і привести нерви до пасма допоможуть дихальні вправи, спорт, заспокійливий чай / Фото: freepik.com

Відома психологиня та коучка, постійнна експертка програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Олена Адамова дала кілька цінних порад щодо боротьби із зайвими гормональними сплесками підчас війни .

Психолог розповіла , чим небезпечний підвищений рівень адреналіну в крові і дала практики щодо його регулювання.

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Олена Адамова
Олена Адамова / Фото: прес-служба

Психолог Олена Адамова зазначає, що людський організм дуже чутливий до будь-яких змін – любов, скорбота, страх, збудження. Ці та багато інших емоцій супроводжуються хімією у нашому мозку, яку створюють гормони.

Під час таких жахливих подій наш організм активно виділяє адреналін: їсти не хочеться чи навпаки – ви не знаєте зупинку у споживанні їжі, сну вистачає двох-трьохгодинного, у всьому тілі характерне тремтіння і збудження, дика енергія б'є ключем, стан повної нереальності не тільки з-за того, що відбувається ззовні, але і зсередини, – пояснює Олена Адамова.

За словами Адамової, також під час викиду адреналіну у людей спостерігається мобілізація всіх сил задля нападу та відбиття атаки. Проте адреналін може бути небезпечним .

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Такий стан виснажує – серце не справляється, нервова система на межі, об'єктивно
оцінювати реальність не виходить. Викид адреналіну змушує людину ділити людей на своїх та чужих, бути зухвалими та агресивними. І якщо на полі бою така поведінка може бути виправдана, то поза військовими діями велика кількість адреналіну руйнує свій організм та психіку, а також тих, хто потрапляє "під обстріл", – коментує експертка програми "Ранок з Україною".

Щоб знизити рівень адреналіну потрібно максимально сконцентруватися на своєму тілі. Олена Адамова рекомендує:

  • робити вдих і затримати дихання, а також при видиху, посміхатися собі в дзеркало,
  • гримасувати;
  • перераховувати в голові все, що бачите та чуєте, ковтати слину по кілька разів
  • промовляти свої почуття: я боюся, я туплю тощо;
  • присідати, віджиматися, мити посуд чи підлогу, прибирати у домі;
  • робити руками інтенсивний масаж голови, ніг, шиї, спини, пальців рук;
  • тремтіти всім тілом, струшуючи весь страх і агресію;
  • вмиватися та мити руки холодною водою;
  • пити чай гібіскус, заварюючи в 50-60-градусній воді.

Психолог радить зосереджувати сили та думки для вирішення нагальних проблем, а всі думки та страхи відсувати убік, адже сили на їх вирішення вам справді можуть знадобитися у майбутньому.

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Також порада, як не збожеволіти від новин і залишитися осудним дав доктор Комаровський.

Світлана Євсєєва
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