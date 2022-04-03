Як знизити рівень адреналіну і привести нерви до ладу – порада психологині Олени Адамової

Високий рівень адреналіну в крові, що виникає через стрес, виснажує наш організм. Як знизити адреналін, розповідає відома психологиня Олена Адамова.

Знизити рівень адреналіну і привести нерви до пасма допоможуть дихальні вправи, спорт, заспокійливий чай / Фото: freepik.com

Відома психологиня та коучка, постійнна експертка програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Олена Адамова дала кілька цінних порад щодо боротьби із зайвими гормональними сплесками підчас війни .

Психолог розповіла , чим небезпечний підвищений рівень адреналіну в крові і дала практики щодо його регулювання.

Реклама

Олена Адамова / Фото: прес-служба

Психолог Олена Адамова зазначає, що людський організм дуже чутливий до будь-яких змін – любов, скорбота, страх, збудження. Ці та багато інших емоцій супроводжуються хімією у нашому мозку, яку створюють гормони.

Під час таких жахливих подій наш організм активно виділяє адреналін: їсти не хочеться чи навпаки – ви не знаєте зупинку у споживанні їжі, сну вистачає двох-трьохгодинного, у всьому тілі характерне тремтіння і збудження, дика енергія б'є ключем, стан повної нереальності не тільки з-за того, що відбувається ззовні, але і зсередини, – пояснює Олена Адамова.

За словами Адамової, також під час викиду адреналіну у людей спостерігається мобілізація всіх сил задля нападу та відбиття атаки. Проте адреналін може бути небезпечним .

Реклама

Такий стан виснажує – серце не справляється, нервова система на межі, об'єктивно

оцінювати реальність не виходить. Викид адреналіну змушує людину ділити людей на своїх та чужих, бути зухвалими та агресивними. І якщо на полі бою така поведінка може бути виправдана, то поза військовими діями велика кількість адреналіну руйнує свій організм та психіку, а також тих, хто потрапляє "під обстріл", – коментує експертка програми "Ранок з Україною".

Щоб знизити рівень адреналіну потрібно максимально сконцентруватися на своєму тілі. Олена Адамова рекомендує:

робити вдих і затримати дихання, а також при видиху, посміхатися собі в дзеркало,

гримасувати;

перераховувати в голові все, що бачите та чуєте, ковтати слину по кілька разів

промовляти свої почуття: я боюся, я туплю тощо;

присідати, віджиматися, мити посуд чи підлогу, прибирати у домі;

робити руками інтенсивний масаж голови, ніг, шиї, спини, пальців рук;

тремтіти всім тілом, струшуючи весь страх і агресію;

вмиватися та мити руки холодною водою;

пити чай гібіскус, заварюючи в 50-60-градусній воді.

Психолог радить зосереджувати сили та думки для вирішення нагальних проблем, а всі думки та страхи відсувати убік, адже сили на їх вирішення вам справді можуть знадобитися у майбутньому.

Зараз канал "Україна" працює у форматі "Єдині новини" та допомагає тримати інформаційний фронт: читайте актуальні новини тут .

Реклама

Також порада, як не збожеволіти від новин і залишитися осудним дав доктор Комаровський.