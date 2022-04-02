Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua

Правило двох стін

Зеленська про чоловіка

Медична допомога

Сукні Оскара-2022

Статус біженця

Готуємо борщ у ЄС
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як впоратися з тривогою та безпорадністю – 5 лайфхаків від Євгена Клопотенка

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 квітня, 08:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тривога та почуття безпорадності відчувають мільйони українців і не знають, як упоратися. Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився своїми "рецептами" від нудьги
Щоб впоратися з тривогою та безпорадністю Євген Клопотенко радить робити щось корисне для себе та інших
Щоб впоратися з тривогою та безпорадністю Євген Клопотенко радить робити щось корисне для себе та інших / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Розгубленість і безпорадність, стрес, у якому ми перебуваємо через напади військ РФ , стан, який здатний затягнути і призвести до депресії. Кулінарний експерт Євген Клопотенко в своєму інстаграмі ділиться не тільки рецептами корисних та смачних страв, а й лайфхаками, як подолати нудьгу, тривогу та безпорадність .

Найстрашніше у цьому стані: людина згодом втрачає почуття волі. А це нам з вами в умовах війни взагалі не потрібне. Тому що українська воля – це найсильніша складова нашої перемоги, – пише на своїй сторінці Євген Клопотенко, – Я пишу, чому з'являється цей стан та один із способів, як його знищити. Хоч я і не психолог, але погляньте на мої поради.

Так, стан безпорадності з'являється в людини, якщо:

Реклама
  • вона у тяжкій ситуації, на яку неможливо вплинути, щоб ти не робив
  • людина потрапила у ситуацію, де будь-яка дія може призвести до хворобливих наслідків.

Через це людина може втратити почуття свободи та контролю над собою, зневіритися у собі, заробити депресію почуття, тривожності, впасти у нудьгу.

Щоб не впасти в стан хандри, допоможуть прості дії, важливо знайти сили щось робити
Щоб не впасти в стан хандри, допоможуть прості дії, важливо знайти сили щось робити / Фото: unsplash.com

Щоб не впасти в такий стан, допоможуть найпростіші дії:

Реклама
  1. Захандрили – підіть і почистіть зуби
  2. Можете приготувати їжу – готуйте
  3. Є сили на інформаційний спротив ворогам – уперед
  4. Постійно підтримуйте чистоту, робіть прибирання, це також упорядковує думки
  5. Складіть план, чим візьметеся після перемоги.

Постарайтеся повернути собі почуття контролю за своїм життям, не тільки приймайте рішення зробити щось, а й постарайтеся його одразу ж виконати.

Також раніше кулінарний експерт розповів, "Як харчуватися з користю під час війни та що приготувати при мінімумі продуктів".

А щоб легше було зберігати спокій, дізнайтесь, "Як уникнути перевтоми – 3 простих та працюючих лайфхаки на кожен день".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти