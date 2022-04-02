Як впоратися з тривогою та безпорадністю – 5 лайфхаків від Євгена Клопотенка

Розгубленість і безпорадність, стрес, у якому ми перебуваємо через напади військ РФ , стан, який здатний затягнути і призвести до депресії. Кулінарний експерт Євген Клопотенко в своєму інстаграмі ділиться не тільки рецептами корисних та смачних страв, а й лайфхаками, як подолати нудьгу, тривогу та безпорадність .
Найстрашніше у цьому стані: людина згодом втрачає почуття волі. А це нам з вами в умовах війни взагалі не потрібне. Тому що українська воля – це найсильніша складова нашої перемоги, – пише на своїй сторінці Євген Клопотенко, – Я пишу, чому з'являється цей стан та один із способів, як його знищити. Хоч я і не психолог, але погляньте на мої поради.
Так, стан безпорадності з'являється в людини, якщо:
- вона у тяжкій ситуації, на яку неможливо вплинути, щоб ти не робив
- людина потрапила у ситуацію, де будь-яка дія може призвести до хворобливих наслідків.
Через це людина може втратити почуття свободи та контролю над собою, зневіритися у собі, заробити депресію почуття, тривожності, впасти у нудьгу.
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Щоб не впасти в такий стан, допоможуть найпростіші дії:
- Захандрили – підіть і почистіть зуби
- Можете приготувати їжу – готуйте
- Є сили на інформаційний спротив ворогам – уперед
- Постійно підтримуйте чистоту, робіть прибирання, це також упорядковує думки
- Складіть план, чим візьметеся після перемоги.
Постарайтеся повернути собі почуття контролю за своїм життям, не тільки приймайте рішення зробити щось, а й постарайтеся його одразу ж виконати.
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