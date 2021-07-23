Як уберегтися від інсульту і чи можна запобігти деменції

Кожні 6 секунд інсульт (крововилив у мозок) забирає чиєсь життя. Убезпечитися від нього та інших судинних хвороб можна, як саме – у сюжеті

Головний фактор, що підвищує ризик розвитку інсульту - гіпертонічна хвороба / Фото: Сьогодні

Головний фактор, що підвищує ризик розвитку інсульту, – гіпертонічна хвороба. А "заробляємо" ми собі проблеми з кров'яним тиском часто самі – нашими шкідливими звичками, неправильним харчуванням та способом життя. Чому виникає інсульт та інші серцево-судинні захворювання і чи можна їх уникнути – з'ясовували Марина Барба і Дмитро Білий.

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Які причини призводять до мозкового крововиливу?

Інсульт може статися в будь-якому віці, а не тільки у літніх людей. У відділенні Інституту нейрохірургії імені Ромоданова найменшому пацієнтові, який пережив інсульт мозку, всього 7 років! Як зазначає Анатолій Морозов, головний лікар інституту, інсульт відбувається внаслідок задавненої гіпертонічної хвороби або природжених судинних патологій.

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Велике значення в розвитку судинних патологій має наш спосіб життя. Незбалансоване харчування, дуже багато жирної їжі в раціоні й особливо куріння дуже негативно впливають на судини серця, мозку, ніг. Це все призводить до того, що в досить молодому віці починає формуватися гіпертонічна хвороба.

На 100% запобігти гіпертонії неможливо, але звести ризики розвитку інсульту до мінімуму – можна.

Як уникнути інсульту та інших судинних хвороб?

Якщо вже турбує підвищений тиск, то важливо не відкладати похід до лікаря, регулярно обстежуватися. А ще важливий здоровий сон, не менше 8 годин, і регулярна фізична активність – хоча б 10 хвилин зарядки вранці.

Першим тривожним дзвіночком інсульту може стати частий головний біль / Фото: Depositphotos

Після 40 років рекомендовано виконувати скринінгові дослідження, які допоможуть запобігти звуженню судин, прояву артеріального аневризму головного мозку. Ці стани можуть стати причиною інсульту, який або забирає життя, або призводить до інвалідності. А ось хвороба Альцгеймера – бомба уповільненої дії, яка поступово і невідворотно стирає особистість.

Чи можна запобігти хворобі Альцгеймера і деградації мозку?

Звідки саме береться це захворювання, вчені сперечаються досі. Вважається, що хворобу Альцгеймера провокують травми, атеросклероз, киснева недостатність і генетична схильність. І тут також важлива профілактика: менше алкоголю, фастфуду, жирного, пересмаженого м'яса, маргарину і солодощів, особливо з ароматизаторами і підсилювачами смаку.

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Як зазначає Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог, це та їжа, яка після систематичного вживання спричиняє нейрозапалення, тобто запалення нервової тканини. Як наслідок, погіршується функціонування нервових клітин.

Щоб запобігти розвиткові цієї патології і недоумства загалом, важливо також тренувати мозок.

Скільки б вам не було років, вчіть нові мови, вірші або розгадуйте ребуси, кросворди, тобто тренуйте свій мозок.

Раніше ми писали, як зберегти мозок до старості й поліпшити його роботу.