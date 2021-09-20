Ікони стритстайла: що носили модниці на Тижні моди в Лондоні

Самі трендові образи гостей Тижня моди в Лондоні / Фото: instagram.com/thestyleograph, instagram.com/henriklischke/, instagram.com/vincenzo_grillo/

Тиждень моди в Нью-Йорку передав естафету в модній гонці Лондону. Серед всіх Тижнів моди він, мабуть, вважається найбільш екстравагантним. Британські дизайнери завжди виходять за рамки комерції, не бояться експериментів, поєднуючи різні фактури, тканини і матеріали. Новий сезон не став винятком.

Що стосується гостей показів, то стритстайл не Тижні моди Туманного Альбіону завжди відрізнявся авангардним духом, креативністю та екстравагантністю. У цьому сезоні стритстайл образи публіки умовно можна розділити на дві частини: поки одні виглядали досить стримано, вибираючи мінімалізм в дизайні одягу і приглушену сіро-чорну колірну палітру, інші віддали перевагу артистичності.

Модниці в Лондоні вибирали ультраоб'єм, провокаційні поєднання і останні тренди: різнокольорові ділові костюми, яскраві сумки, укорочені курки, оверсайз сорочки і жакети, сукні з сексуальними розрізами. У колірній гамі переважали total black образи, а також оранжевий, зелений і дуже багато рожевого.

Вибрали для вас найкрасивіші образи з Тижня моди в Лондоні.

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